蔣萬安與鍾曉敏見30分鐘氣氛融洽　維持「雙城好兩岸好」盼推實質交流

▲上海台辦主任鍾曉敏等一行人前往台北市府拜會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

作為「雙城論壇先遣團」的上海台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任陽禮華一行人12日抵台，13日上午到台北市政府與台北市長蔣萬安見面，雙方刻意低調不在媒體面前同框，但會場傳出陣陣笑聲、暢聊30分鐘。會後台北市政府發言人殷瑋轉述內容，表示雙方氣氛融洽，雙城是行之有年機制，至今簽署45項MOU，此次主要就是延續去年「雙城好、兩岸好」基調，希望將來推動實質交流。

針對蔣萬安和鍾曉敏見面30分鐘的會議內容，身兼台北市青年局長的發言人殷瑋會後轉述，雙方氣氛很融洽，蔣萬安先向上海台辦致謝，對於去年在上海舉辦的雙城論壇相關安排、種種規劃、時程參訪等都記憶尤新；而鍾曉敏則提及蔣萬安去上海時跟上海市長龔正自拍，以及到豫園跟民眾互動、黃浦江旁的濱江公園騎車等，給兩岸民眾留下深刻印象。

殷瑋提及，蔣萬安有提到，雙城論壇其實是行之有年的機制，14屆下來簽了45項MOU，其中去年簽了3項當中的羽毛球部分，今年7月會有北市大校長親自帶隊到對岸跟上海體大進行交流，也實現MOU實質內容，推動更多的上海與台北之間雙城交流。

▲上海市訪團前往台北市府拜會，北市府發言人殷瑋會後受訪。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

殷瑋指出，除了雙城論壇以外，不管是過去台北舉辦的燈會，當中上海燈區讓台北民眾留下深刻印象，也包括今年剛結束的國際龍舟賽，上海也有派團參加，以及今年3月台北市副市長李四川也率隊到上海進行工務方面的考察跟參訪，都是雙方友好交流的一些具體情形，「最主要是延續去年已經建立的基調『雙城好、兩岸好』，希望將來推動實質交流。」

至於龔正到底有沒有可能來台灣，稍早會議中有無提及？殷瑋回應，這在工作層級上都會有進一步規劃跟聯繫，如果有確定的消息，會主動跟大家說明。

媒體追問，會議中蔣萬安有沒有主動提到，並請鍾曉敏轉達？殷瑋說，台北跟上海之間雙城的論壇是行之有年機制，相關邀請也有過多次表達，此次主要是來歡迎鍾曉敏訪台，並到台北進行相關考察。

大陸藝人胡歌12日中午飛抵台北松山機場，出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，對話主要對象是台灣的青年導演、影片創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。不過，一般民眾僅將目光放在胡歌身上，沒發現一旁出現身穿粉紅色西裝外套，身兼上海台辦主任的上海市文物局長鍾曉敏，以及後方首次赴台的上海台辦副主任陽禮華，北市府更派出過去以台北市副秘書長身份處理雙城論壇事務的台北市觀傳局長王秋冬接機。

作為雙城論壇先遣團隊的鍾曉敏將在台北待3至4天，12日已到松菸、大巨蛋廊帶踩點。根據北市府規劃，上海團一行人13日9時與蔣萬安在市政大樓地下室碰面，蔣萬安13日上午8時58分搭專用電梯下樓後，被媒體問到是否討論龔正來台、上海台辦層級提升，有無感受到善意？蔣萬安並未回應。

▲蔣萬安接見上海市訪團。（圖／記者李毓康攝）

而此次也跟2023年上海台辦副主任李驍東來台時相同，雙方都刻意錯開，也沒有在媒體面前有迎接或握手等動作。鍾曉敏、陽禮華一行人於9時15分坐車抵台北市政府地下一樓停車場後，被問到龔正有無機會來台等問題，鍾曉敏僅微笑不語，並未回應。

雖然鍾曉敏一行人抵達市府的時間有些延遲，不過整個會議仍維持在整整30分鐘內結束，且過程中會議室還不斷傳出陣陣笑聲，可說是氣氛融洽。鍾曉敏、陽禮華於9時45分離開會議室，只見鍾曉敏離開時比稍早笑得更開心，被問到是否希望兩岸再度春暖花開？鍾曉敏笑著回答「謝謝、謝謝關心，很好，謝謝！」