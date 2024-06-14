桃子全被砸爛！山東突降「冰雹」　果農嘆：一年收成全沒了

▲山東突降雷暴雨、冰雹。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東臨沂市蒙陰縣12日傍晚突下起雷暴雨及冰雹，讓中午原本還在抗旱的桃農們始料未及。一位桃農邱先生反映，桃子都被砸爛了，20畝的桃子有硬傷只能丟掉，損失十幾萬元（人民幣，下同），一年的努力都白費了，相當心痛。

據《大皖新聞》報導，6月12日傍晚，山東蒙陰縣當地突降冰雹，局部伴隨11級雷暴大風，令當地種桃戶損失慘重。邱先生13日上午表示，「被冰雹打過的桃子沒人要，賣給誰啊？現在我們到農地裡看，只剩心痛。」

▲邱先生的桃子園。（圖／翻攝自微博）

邱先生表示，自己在蒙陰縣聯城鎮釣魚台村種了20畝桃樹，種桃十幾年了，「當地近半年來只下了兩場小雨，乾旱嚴重，以往也有乾旱，但是沒有今年這麼嚴重，今年就沒怎麼下雨。」

他說道，6月12日傍晚，一場強烈對流天氣突然降臨，桃子都被冰雹撞壞了， 「本來1畝桃子毛收入在1萬元左右，除去成本，20畝賺個十幾萬塊錢，現在一年的收成全部沒有了。」

▲▼當地不少農民的作物都遭冰雹砸傷。（圖／翻攝自微博）

他補充，桃子有硬傷，腐爛速度快，不能長時間存放，無法銷往市場，做果汁的價位太低，不夠工錢，這些桃子只能扔掉。

還有農民表示，自家父親中午還在水庫邊抽水抗旱，下午就遇到了鵪鶉蛋大小的冰雹，「很多人甚至坐在抽水機旁哭起來，真是不易」。

報導指出，蒙陰縣岱崮鎮、野店鎮有保險公司組織理賠力量深入各受災果園，全力以赴做好查勘。縣農業農村局、縣果業局組織農技人員深入受災果園，盡力減少果農損失。