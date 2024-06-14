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黃化病來襲！陸檳榔種植戶嘆無藥可救　「病樹」成片百萬收入歸零

▲海南萬寧檳榔產業遭受「黃化病」重擊。（圖／翻攝第一財經）

▲海南萬寧檳榔產業遭受「黃化病」重擊。（圖／翻攝第一財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

被稱為大陸「檳榔之鄉」的海南省萬寧市正遭受「黃化病」侵襲，當地檳榔協會會長符西強透露，「（萬寧市的檳榔樹）基本上都覆滅了，80%多的檳榔樹都壞掉了。」為拯救「無藥可醫」的黃化病，多位來自大陸各地的專家陸續前往林地「把脈」，農戶也嘗試改種荔枝或百香果，一切成效甚微，讓符西強在內的當地農戶失去信心，嚴重拖垮當地經濟。

▲海南萬寧檳榔產業遭受「黃化病」重擊。（圖／翻攝第一財經）

《第一財經》報導，萬寧市總人口約64萬，有一半的人從事檳榔產業。2021年，萬寧檳榔全產業鏈產值超140億元（人民幣，下同），佔當年全市生產總值276.9億元的一半還多。然而，隨著黃化病不斷惡化，這片昔日的「綠色銀行」正在迅速縮水。

走進萬寧市可以發現，許多檳榔樹都遭到黃化病的侵襲，大面積的檳榔樹低垂著泛黃的樹葉，有的甚至只剩下光禿禿的樹幹。據了解，檳榔黃化病是一種由植原體引起的緩慢降低檳榔產量的病害，得病的檳榔樹會先從根部腐爛，葉子發黃、收縮變短，緊接著不開花，或開花不結果，結了果也會提前脫落。

符西強透露，他擁有兩三百畝地，每畝大概可種125株檳榔樹，總數約近三萬株，如今已無心照料，「七八年前，符西強這三萬株檳榔的鮮果年產量高達33萬斤（16.5萬公斤），即使當時價格平均只有3元／斤，也能帶來上百萬元的年收入，「現在乾脆就不要了，誰要摘自己去摘。」

數據顯示，大陸全國九成以上的檳榔產自海南，其中，半數以上來自萬寧，萬寧全市有30萬農民從事檳榔產業，近1／3的收入源自於此，直至2020年，萬寧市檳榔黃化病發病面積達35.869萬畝，佔總面積的67.1%，產量也從2014年最高的22萬噸跌至5.64萬噸。

面對黃化病災害，萬寧多地都在引導農民轉型種植百香果、荔枝等作物，但要形成與原來檳榔相當的規模產業，仍需要時間累積和市場檢驗。當地農戶透露，種植的妃子笑品種較差，不值錢，百香果農戶則坦言，海南颱風、多雨、低溫和乾旱等極端天氣情況或對其生長造成不利影響。

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