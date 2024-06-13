拍西瓜日賺千元！　30年資深「驗瓜師」每天拍上萬個西瓜　

記者廖翊慈／綜合報導

山東菏澤一名資深的驗瓜師劉佔峰近日透露，自己每日拍上萬個西瓜，旺季時一天可賺進上千元，而他「一看二摸三聽」的驗瓜技巧深受市場認可，所選的西瓜在市場上總是供不應求。

據《環球網財經》報導，劉佔峰有著近30年的種瓜經驗，透過自己的技術和經驗，他可以快速且準確地判斷西瓜的品質。他的驗瓜技術受到客商的認可，經常幫助客商驗瓜，並與他人交流驗瓜經驗，逐漸形成自己的驗瓜技術竅門。

▲驗瓜師劉佔峰。（圖／翻攝自微博）

一位客商秦先生表示，「劉師傅驗的瓜熟度各方面，在市場上很受歡迎，包括瓜形、大小都掌握得很好，放在市場就是好賣，反正我每次來都是找他驗瓜。」

劉師傅表示，「驗1斤瓜大概是兩分錢，一天少點也有500元（人民幣，下同，約台幣2258元），想挑好的西瓜，選瓜時看條紋清晰的、表皮發亮的、手指彈的時候有彈力、再拍一拍有點發悶的，這瓜絕對好吃。」

劉佔峰「一看二摸三聽」的驗瓜技術不僅受到客商的認可，也引起許多網友的注意。許多人紛紛表示，想要學習這種技術，以便在炎炎夏日裡挑選到心儀的「夢中情瓜」，「還有這個職業，真是厲害了，行行出狀元啊」、「真是消費者的福音啊」、「怪不得在超市隨便拿一個瓜都是好瓜，原來已經是經過篩選的，我還以為我運氣好」。