冰雹砸中客機！機鼻毀損、駕駛艙窗戶破裂　機長發求救訊號

▲飛機機鼻位置嚴重破損。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

奧地利航空公司(Austrian Airlines)一架客機9日從西班牙飛往奧地利首都維也納,沒想到飛行途中遇上冰雹來襲,機鼻位置嚴重破損,駕駛艙窗戶出現大面積明顯裂痕,機長一度發出求救訊號。乘客當時嚇得驚慌失措,宣稱有聽到冰雹擊中飛機的聲音。

美國廣播公司(ABC)報導,這架奧地利航空OS434班機從西班牙馬約卡島帕爾馬起飛,乘客宣稱,在距離降落大約20分鐘之際,飛機穿越惡劣天氣區域時遇上冰雹來襲。

機上乘客奧克利(Emmeley Oakley)透露,當時機艙內可聽見冰雹擊中飛機的聲音,飛機穿越冰雹區域的時間大約2分鐘,許多人的手機和杯子因為飛機搖晃飛出去,還有人嚇到尖叫。

所幸班機最終平安降落維也納施韋夏特機場(Vienna-Schwechat Airport),無人受傷。奧克利說,空服員當時在安撫乘客情緒這一方面做得很好,機師也做得非常棒,盡可能保持飛機平穩安全飛行,「直到我們走出飛機,我們才發現機鼻不見了」。

奧地利航空公司技術團隊已針對飛機損壞情況進行檢查。

Austrian Airlines A320 severely damaged by a hailstorm while on approach to Vienna Airport in Austria. Despite the damage to the aircraft's nose and windscreen the pilots landed safely. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ