冰雹砸中客機！機鼻毀損、駕駛艙窗戶破裂　機長發求救訊號

▲飛機機鼻位置嚴重破損。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

奧地利航空公司（Austrian Airlines）一架客機9日從西班牙飛往奧地利首都維也納，沒想到飛行途中遇上冰雹來襲，機鼻位置嚴重破損，駕駛艙窗戶出現大面積明顯裂痕，機長一度發出求救訊號。乘客當時嚇得驚慌失措，宣稱有聽到冰雹擊中飛機的聲音。

美國廣播公司（ABC）報導，這架奧地利航空OS434班機從西班牙馬約卡島帕爾馬起飛，乘客宣稱，在距離降落大約20分鐘之際，飛機穿越惡劣天氣區域時遇上冰雹來襲。

機上乘客奧克利（Emmeley Oakley）透露，當時機艙內可聽見冰雹擊中飛機的聲音，飛機穿越冰雹區域的時間大約2分鐘，許多人的手機和杯子因為飛機搖晃飛出去，還有人嚇到尖叫。

所幸班機最終平安降落維也納施韋夏特機場（Vienna-Schwechat Airport），無人受傷。奧克利說，空服員當時在安撫乘客情緒這一方面做得很好，機師也做得非常棒，盡可能保持飛機平穩安全飛行，「直到我們走出飛機，我們才發現機鼻不見了」。

奧地利航空公司技術團隊已針對飛機損壞情況進行檢查。