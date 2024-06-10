陸2024首個高溫中暑氣象預警　河北山東衝40度以上

▲大陸發布2024首個高溫中暑氣象預報。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央氣象台昨（9）日晚間公布2024年首個高溫中暑氣象預報，6月9日至13日，華北、黃淮、江漢北部以及陝西東部、內蒙古西部和東南部、新疆中部等地將有持續性高溫天氣，高溫日數3至5天，其中，河北南部、河南、山東、新疆吐魯番盆地等地部分地區最高氣溫可達攝氏39至42度。

▲6月10日端午節當天，山東及河北部分地區氣溫上看40度。（圖／翻攝極目新聞）

《央視》報導，6月10日白天，北京、天津西部和南部、河北中南部、山東大部、河南大部、安徽北部、江蘇北部以及新疆沿天山北部地區和南疆盆地東部、內蒙古東南部和西部、甘肅河西等地有35至36℃高溫天氣。其中，河北中南部、山東大部、河南中東部、安徽北部、新疆吐魯番盆地等地部分地區最高氣溫37至39℃，河北南部、山東北部和西部、新疆吐魯番盆地等地局地可達40℃以上。

根據大陸氣象局公共氣象服務中心高溫中暑氣象預報提醒，今（10）日白天，河北南部、河南北部、山東大部、安徽北部、江蘇西北部、新疆吐魯番盆地等地較易發生中暑。其中，河北西南部、山東中北部和西南部、河南東北部、新疆吐魯番盆地等地的部分地區易發生中暑。

民眾出門在外需要採取積極有效的防暑降溫措施，避免在日光下暴曬，及時補充水分和礦物質，避免高溫時段或高溫環境中的戶外活動。