開垃圾車無償幫父清運14次　清潔隊員涉貪汙下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿偉（化名）與另外2名同事從事垃圾車駕駛或隨車清潔人員工作，他卻利用職務之便，無償幫父親清運廢棄物14次，總計14噸，圖利免繳清運費用5萬4600元，因而挨告。屏東地院法官審理之後，考量到3人都是自首，阿偉也已繳清費用，最終依貪汙治罪條例第6條第1項第5款之罪，判處他有期徒刑1年10個月，褫奪公權1年，緩刑5年。

▲阿偉利用職務之便，無償幫父親清運廢棄物14次。（示意圖／記者林悅翻攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿偉是擁有公務員身分的清潔人員，他與另外2名同事負責駕駛垃圾車或隨車清運職務，因為父親擁有的土地遭人違法棄置一般事業廢棄物，按照規定應該向市公所申請清運並繳納相關費用，但3人明知違規，仍答應幫忙父親無償清運廢棄物。

阿偉在去年1月至5月間幫父親清運廢棄物14次，數量共14噸，應繳納的清運費用總計為5萬4600元。後來3人決定自首，整起案件才曝了光。

屏東地院法官認為，阿偉是本案的主導者，雖然他的本意是要幫助父親，但經調查確認，那些廢棄物並無需要急迫處理的情況，他大可不必選擇違法清運，若免除刑責，無異於變相鼓勵公務員可以先違法謀求自身相關利益，再自首以求免除其刑，最終仍依貪汙治罪條例第6條第1項第5款之罪，判處他有期徒刑1年10個月，褫奪公權1年，緩刑5年；另外2名同事則獲得免刑，全案仍可上訴。