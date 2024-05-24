母子3人遭家暴「躲到住倉庫」　子女拒養父親獲准

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿隆（化名）婚後沒有工作，還經常對妻子、2名子女施暴，導致母子3人忍受不了離家居住，因為生活困難，只能暫住在倉庫裡。如今2名子女已經長大，他們認為父親從未照顧過家庭，因而決定向法院提告免除扶養義務，最終獲得法官裁定准許。

▲2名子女控訴阿隆家暴，希望法官裁准免除他們對父親的扶養義務。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿隆一家住在南部，他婚後沒有工作，卻經常在外花天酒地，回家就對妻子、子女施暴；他的妻子因為受不了家暴，於2000年離家居住，母子3人生活困難，幸好同事伸出援手，讓他們暫住在工作室的倉庫裡。

2名子女表示，父親阿隆從未協助分擔任何家庭生活與子女所需開銷，成長過程大多是跟隨母親生活、一起幫忙工作，甚至為了躲避家暴，在母親同意之下被老師帶回家中同住照顧，如今他們長大了，回想過去父親的所作所為，決定向法院提告免除對父親的扶養義務。

對於上述指控，阿隆因為車禍導致認知功能退化，由監護人當庭表示沒有意見，也沒有提出任何聲明。

法官表示，綜合2名子女、妻子以及證人同事的說詞，堪認阿隆確實有酗酒惡習，並且長期對妻子、孩子家暴，也未曾給付扶養費，沒有任何扶養照顧孩子的具體行為，顯然屬於無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，最終裁定准許子女的請求，判准免除他們對父親的扶養義務。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。