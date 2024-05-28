獨／刑事戰將內鬼案「前記者」遭押　黑歷史揭密他是博弈團核心

▲張錫銘2005年落網時，電視台獨家拍到警方攻堅畫面，當時新聞圈盛傳，是史男透過自己人脈，將得到的訊息告知台中駐地記者，不過此說法遭史男否認。（圖／資料照，刑事局提供）

記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐，被查出時任台中市刑大大隊長時，涉嫌擔任博弈集團內鬼，遭檢廉逮捕收押。台中地檢署近日執行第三波搜索行動，傳喚、拘提到博弈集團幕後金主陳姓男子等5人，並聲押禁見獲准；其中1名史姓男子為陳男的左右手，經查，史男是前媒體人，在此案之前，2022年就曾因涉入博弈集團案件遭逮，更是17年前震驚社會「周政保亮槍錄影帶」一案的拍攝者。

據查，現年52歲的史男，擔任南投TVBS電視台記者前，曾任傳播公司攝影，進入電視台工作超過10年，知情人士形容，史的個性海派、學習能力強，通過工作很快就結識各方好友，在黑白兩道都吃得開，又因擁有政界、法界的親友，人脈相當豐沛。

2007年時，史男被指協助幫派份子周政保，仿效槍擊犯薛球以拍攝錄影帶恐嚇他人方式，拍攝亮槍嗆聲影片，史將這個「獨家爆料」的錄影帶，交回電視台晚間新聞播出，當時一度創下1.42的高收視率，但後來被外界質疑是破壞社會治安，引起撻伐，最後電視台多次發表聲明向觀眾致歉，多名高階主管下台負責。

此外，曾名列十大槍擊要犯的「惡龍」張錫銘2005年在台中落網時，TVBS電視台獨家拍到警方攻堅畫面，當時新聞圈盛傳，是史男透過自己人脈，將得到的訊息告知台中駐地記者，不過此說法遭史男極力否認。錄影帶事件過後，史男遭到解聘離開媒體圈，他靠著從事記者時建立的人脈，轉身投入南投砂石場行業，之後經歷不得而知。

直到前年（2022年），史竟輾轉加入博弈集團，因涉犯賭博罪遭逮，經查，博弈集團機房共劃分數個部門，分別為「推廣部（負責廣告、拓展業務）」、「客服部（處理賭客雜務）」、「美工部（負責網站美工）」、「工程師（架設網站）」、「賭客出入金、出金部（負責賭客投注、出金）」，史擔任的職位則是規廣部，且是博弈機房的核心人物。本案史最終獲緩起訴處分。

「史當了多年記者不是當假的」，據透露，當時史在應訊時相當精明，雖配合辦案人員問答，但總是「證據到哪、承認到哪」，明顯懂得如何跟檢警應對；據透露，史外表看來就像個隨和的中年男子，旁人看來不會覺得他有殺傷力，未料竟是個不法份子。

不過在史的身分被揭露、就是十多年前涉入「周政保」錄影帶案的當事人之後，一度在警界、媒體界的知情人士中，再一次引起議論。

時至今日，史又因疑與林明佐涉貪案有關再度躍上媒體版面，遭檢方依涉組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌收押，且據指出，他還是擔任身價千億的博弈集團幕後大老陳姓男子的左右手，然而史在當中擔任何種角色，有待檢警進一步釐清。

據了解，台中地檢署偵辦本起博弈集團案件，共搜索28處地點，傳喚、拘提27名證人、被告到案，其中林明佐、博弈集團劉姓負責人、博弈集團幕後金主陳男、博弈集團幹部史男、洪男、張女、另1名陳男等7人，先後遭檢方聲押獲准，目前初步估算，全案涉及的洗錢金額至少超過百億元。