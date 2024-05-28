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市長迷上美女靈媒「淪人肉提款機」　法裸體天堂成全國笑柄

▲▼鎮長迷上美女靈媒「淪人肉提款機」　法裸體天堂成全國笑柄。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／翻攝X）

▲市長代托爾迷上美女靈媒馬汀妮茲，在對方身上砸下大筆公帑。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

法國南部濱海城鎮阿格德（Agde）以沙灘美景、性愛派對與天體渡假村聞名，也是歐洲最大規模交換伴侶社區，每年吸引成千上萬對伴侶前來狂歡。不過，市長代托爾（Gilles d’Ettore）如今爆出貪腐醜聞，他疑似迷上一名靈媒，還在這個女人身上，砸下大筆納稅人血汗錢，成為全國熱議話題。

BBC報導，代托爾是警察出身，曾任議員及特勤局官員，而靈媒馬汀妮茲（Sophia Martinez）則號稱自己能與死人對話，2人醜聞爆發後，目前都被關押入獄、以防串供，同時正在接受司法調查。

市長律師德里加德（Jean Marc Darrigade）表示，馬汀妮茲在一次通靈時，突然發出市長已逝父親的聲音對話，取得了市長的信任。過去4年，她利用驚人的腹語才華，親自或透過電話操控市長，包括翻新私人住宅、帶家人前往泰國和玻里尼西亞等地渡假，全都是使用公共資金，甚至還有幾名家人平步青雲，進入市議會工作。

德里加德指控，馬汀妮茲抓住市長的心靈弱點，並且藉此牟利，即使像代托爾這樣具有聰明才智、在政壇打滾多年的人，也可能遭到操控，「這是一個瘋狂的故事，令人難以置信……他花了很長時間才接受自己被騙了。」

不過，靈媒律師阿布拉特凱維奇（Luc Abratkiewicz）卻主張，馬汀妮茲「已經承認辜負市長的信任，但這不是一起操控的案例，因為她已經承認自己的所作所為」，而且包括醫生和建築師在內的許多客戶都說，她確實擁有神秘力量，能夠揭露沒人知道的私密細節。

儘管靈媒律師堅決否認，當地居民顯然認為，這一切都與感情有關。讓-馬克思（Jean-Max）說，「我喜歡市長，他對我很好，但他被騙了，他可能愛上她了。」另一位居民說，「對我來說，性是這個醜聞的核心。」

近年迅速崛起的極右翼反對派瓦雷諾薩諾（Fabienne Varesano）要求市長下台，「他可以很慷慨，愛上很多不同的女人，這是他的私人生活。但使用納稅人的錢，就是另外一回事了。他讓我們的城鎮成了笑柄。」

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