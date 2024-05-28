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快訊／刑事戰將淪博弈集團門神　幕後大老闆+前記者遭收押

▲▼ 。（圖／資料照）

▲刑事局三線二星警政監林明佐涉貪汙、洩密案有新發展。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪汙、洩密案有新發展，林明佐因涉嫌包庇博弈集團，擔任通風報信角色，遭檢、廉逮捕收押，現有消息指出，該博弈集團疑為「2580國際娛樂城」，其幕後大老闆陳姓男子，在林遭逮前即收到風聲，欲逃出國就被檢警在桃園機場攔截，訊後以1000萬元交保；不過台中地檢署日前執行第三波搜查行動，一舉將陳男及左右手，以及2名幹部拘提到案，並聲押禁見獲准，且左右手其中1人，為史姓前媒體人。台中地檢署証實，陳等5人已遭收押禁見，全案目前仍在偵查中，尚無法向外界說明。

林明佐被查出擔任台中市刑大大隊長期間，與博弈集團過從甚密，在警方查緝行動前洩密，幫助對方提前撤離據點，避免被搜查，檢廉於本月2日搜索林明佐刑事局警政監辦公室、住處，還查獲林的帳戶裡有2000多萬元存款，家中並有近百萬元現金，來路不明，檢方訊後依組織犯罪防制條例、公務員包庇罪、公務員財產來源不明等6項重罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，在林被搜索之前，該博弈集團幕後老闆陳姓男子即收到風聲，趕忙安排出國避風頭，未料檢警早已在桃園機場埋伏，將陳逮個正著，檢方訊後命他1000萬元交保；台中地檢署於本月7、8日展開第二波搜查行動，並陸續傳喚證人、被告等12人到案，其中博弈集團的劉姓幹部遭聲押獲准，2名張姓男子及1名黃姓男子，分別以300萬元、100萬元、100萬元交保，其餘人請回。

不過，日前檢方展開第三波搜查行動，陳男最終仍遭到逮捕，且被收押禁見，此外，在這波行動中，陳的左右手史姓男子、洪姓男子也一併遭逮，其中史男是前媒體人，他於2007年擔任記者期間，因協助「周政保」拍攝嗆聲錄影帶事件，被外界譴責破壞社會治安，最後史離開媒體界。

台中地檢署証實，台中地檢署於本月22、23日，針對博弈集團相關犯嫌陸續傳喚、拘提到案，檢察官訊後認陳男、史男、洪男、張女、另1名陳男，涉犯組織犯罪條例、洗錢、賭博等罪嫌，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

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