全球「最好用護照」排名出爐！　1國家拒台灣入境

記者黃翊婷／綜合報導

VisaGuide.World「全球最好用護照」排名，台灣去年獲得第70名，該網站近日公布最新排行資料，199國之中，新加坡以91.15分奪冠，其次為義大利90.49分、西班牙90.48分，台灣則以69.46分排行第69名。此外，台灣護照雖然獲得100國給予免簽入境，但仍有1個國家申辦簽證相當困難，就是位於亞西地區的喬治亞（Georgia）。

▲台灣在「全球最好用護照」中排行第69名。（資料照／記者蔡玟君攝）

VisaGuide.World日前公布最新的「全球最好用護照」排名，前10名分別為：

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1、新加坡91.15分

2、義大利90.49分

3、西班牙90.48分

4、法國90.45分

5、匈牙利90.25分

6、奧地利90.17分

7、愛爾蘭90.10分

8、荷蘭90.07分

9、比利時90.02分

10、瑞士89.93分

而在前20名排行中，亞洲國家僅新加坡、日本（第13名）入列，台灣則以69.46分排行第69名，相較於上次進步1名。不過，這些被評比為擁有超強護照的國家，也不是哪裡都可以自由入境，例如第27名的阿拉伯聯合大公國，雖然有多達131國給予免簽入境，但仍被阿富汗、黎巴嫩拒絕持照入境；第42名的美國也被北韓禁止持照入境。

台灣獲得100國給予免簽入境，另外有47國必須先申請簽證、9國可申請電子旅行證（eTA）、40國可申請電子簽（eVISA）、29國落地簽證，但仍有1個國家拒絕我國持照入境。

根據外交部領事事務局公告，亞西地區國家喬治亞在2014年9月取消落地簽證制度，全面改採電子簽證，不過，申請網站的申請人國籍沒有列入我國選項，所以國人暫無法使用該系統申請喬治亞簽證。

公告中還註明，喬治亞政府對我國並非友善，國人申辦簽證相當困難，除非是獲邀前往參加在喬國舉辦的國際會議或國際體育賽事，才能以個案方式取得簽證。