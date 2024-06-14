　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球「最好用護照」排名出爐！　1國家拒台灣入境

記者黃翊婷／綜合報導

VisaGuide.World「全球最好用護照」排名，台灣去年獲得第70名，該網站近日公布最新排行資料，199國之中，新加坡以91.15分奪冠，其次為義大利90.49分、西班牙90.48分，台灣則以69.46分排行第69名。此外，台灣護照雖然獲得100國給予免簽入境，但仍有1個國家申辦簽證相當困難，就是位於亞西地區的喬治亞（Georgia）。

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣在「全球最好用護照」中排行第69名。（資料照／記者蔡玟君攝）

VisaGuide.World日前公布最新的「全球最好用護照」排名，前10名分別為：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、新加坡91.15分
2、義大利90.49分
3、西班牙90.48分
4、法國90.45分
5、匈牙利90.25分
6、奧地利90.17分
7、愛爾蘭90.10分
8、荷蘭90.07分
9、比利時90.02分
10、瑞士89.93分

而在前20名排行中，亞洲國家僅新加坡、日本（第13名）入列，台灣則以69.46分排行第69名，相較於上次進步1名。不過，這些被評比為擁有超強護照的國家，也不是哪裡都可以自由入境，例如第27名的阿拉伯聯合大公國，雖然有多達131國給予免簽入境，但仍被阿富汗、黎巴嫩拒絕持照入境；第42名的美國也被北韓禁止持照入境。

台灣獲得100國給予免簽入境，另外有47國必須先申請簽證、9國可申請電子旅行證（eTA）、40國可申請電子簽（eVISA）、29國落地簽證，但仍有1個國家拒絕我國持照入境。

根據外交部領事事務局公告，亞西地區國家喬治亞在2014年9月取消落地簽證制度，全面改採電子簽證，不過，申請網站的申請人國籍沒有列入我國選項，所以國人暫無法使用該系統申請喬治亞簽證。

公告中還註明，喬治亞政府對我國並非友善，國人申辦簽證相當困難，除非是獲邀前往參加在喬國舉辦的國際會議或國際體育賽事，才能以個案方式取得簽證。

ET快訊
台中18歲渣男！才害高二女廁所產嬰　IG認識14歲女家中嘿咻
落石直下三千尺！陸女遊客觀瀑「遭落石爆頭」　慘死瞬間曝
正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開
全球「最好用護照」排名出爐！　1國家拒台灣入境

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

快訊／淡水輕軌今早「軌道異常」緊急煞停　站台擠滿乘客

全球「最好用護照」排名出爐！　1國家拒台灣入境

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

快訊／4縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

加油站員工揭密「2大都市傳說」　曝地震後別去加油

面試遭公開羞辱「妳長很醜」不錄用！妹子崩潰：員工客人都在看

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

新手爸抱孩跳《晚安大小姐》　對拍賣力扭腰全場嗨翻！

黃國昌4度嗆柯建銘插嘴　莊瑞雄拍桌韓國瑜怒離席

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

快訊／淡水輕軌今早「軌道異常」緊急煞停　站台擠滿乘客

全球「最好用護照」排名出爐！　1國家拒台灣入境

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

快訊／4縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

加油站員工揭密「2大都市傳說」　曝地震後別去加油

面試遭公開羞辱「妳長很醜」不錄用！妹子崩潰：員工客人都在看

Junior、林萱瑜登記結婚「帶小鬼公仔」　網淚認：666當見證人！

《時代》指藍白「對中友好」　立法院成賴清德重大考驗

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　「自備贖金」漁民樂歪全賣了

追夢失敗！《頭文字D》鐵粉入手豆腐宅配AE86　交車4小時燒成廢鐵

中和通緝犯拒檢！飛車狂衝4km「路口撞飛機車」　騎士腦出血送醫

矢板明夫辭職也要留在台灣　親解父變間諜身世之謎

林右昌：民進黨是反貪腐第一品牌　歷任黨主席廉潔無人質疑

賴清德登《時代》封面　美國前白宮官員：彰顯兩岸議題重要性

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

「沒關燈被要求報告」中士持鐵鎚砸長官頭4下　賠12萬獲緩刑

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

生活熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

加油站員工揭「都市傳說」：地震後別加油

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

今年梅雨季異常！鄭明典分析原因：還沒出梅

4生肖下半月事業旺翻！

面試遭打槍「妳長很醜」！妹子崩潰掀眾怒

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

夫收入拿去養婆家！她抱怨得傻眼回覆

她在男友家工作　嫌對方媽媽學歷低

潮州副站長親上火線「一次說清楚」　大票人洗版挺

快訊／淡水輕軌今早「軌道異常」緊急煞停　站台擠滿乘客

更多熱門

相關新聞

1528萬起麥拉倫油電敞篷超跑登台

1528萬起麥拉倫油電敞篷超跑登台

McLaren麥拉倫總代理永三汽車今（13）日正式在台發表Artura Spider，並為其開出1,528萬起的基本車價；作為品牌首款高性能油電敞篷車，25年式的Artura Spider有著700匹最大馬力，並採用大量輕量化工程設定，再加上僅需11秒就能完成開闔的單片收折式硬車頂，提供國內層峰超跑玩家享受開闊自由感的全新選擇

即／LINE Pay宣布「退出日本市場」！

即／LINE Pay宣布「退出日本市場」！

「台灣LV」變身芒果寶盒夏季限定預購

「台灣LV」變身芒果寶盒夏季限定預購

美制裁逾300中俄實體和個人　陸外交部：中俄合作不受干擾

美制裁逾300中俄實體和個人　陸外交部：中俄合作不受干擾

4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

關鍵字：

台灣護照外交部

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

更多

最夯影音

更多

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面