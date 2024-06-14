　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西南風挾雨彈「中南部時晴時雨」　周日前悶熱飆36度

▲▼天氣 台北突然大雷雨 鋒面過境 低壓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲西南風影響，中南部天氣不穩定。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

周日(16日)前受西南風影響，苗栗以南天氣不穩定，中南部天氣時晴時雨，北部和東半部有午後雷陣雨，下周一、二再有鋒面到北部海面，天氣不穩定，不過下周三後太平洋高壓勢力增強，鋒面帶來豪大雨機會低，將進入穩定夏季型天氣型態，氣象署坦言，5、6月梅雨季雨量偏少。

未來一周天氣，中央氣象署預報員徐仲毅表示，周日前受西南風影響，苗栗以南天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，北部、東半部高溫炎熱，午後山區和近山區平地容易有午後雷陣雨；下周一、二鋒面到北部海面附近，環境風場偏南風，各地多雲到晴，下周一、二天氣沒有太穩定，清晨到上午會有局部短暫陣雨；下周三太平洋高壓勢力增強，將進入穩定偏夏季型天氣型態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前鋒面為北部海面附近，徐仲毅表示，金門、馬祖天氣比較不穩定，這幾天要提防劇烈天氣、雷擊、強陣風和較強降雨；另西南風影響，今苗栗以南天氣不穩定，容易會有對流從海面移入，北部下午以午後雷陣雨為主，山區、近山區平地有局部午後雷陣雨，譬如大台北和東半部近山區平地等，南部跟山區今天則有較大雨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

徐仲毅表示，明後兩天降雨跟今天類似，不過降雨範圍和大小會減少，周日前受西南風影響，中南部天氣時晴時雨，北部和東半部有午後雷陣雨。

溫度部分，徐仲毅說明，北台灣、花東溫度比較高，周日前各地高溫普遍可到32到35度，局部地區可到36度，明後兩天北台灣溫度會更高，台東有焚風；周日前西南風比較強，另中南部高溫可到32到35度，因降雨斷斷續續，沒下雨感受悶熱，外島容易有陣雨或雷雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣重點和提醒。（圖／氣象署提供）

至於梅雨季雨量是否有偏少情況，徐仲毅指出，今年5月統計雨量確實有偏少情況，6月看起來也有雨量偏少趨勢，預報資料看起來，下周三、下周四後太平洋高壓勢力增強，滯留鋒面將到長江，鋒面帶來豪大雨情況在下周後機率比較低。

ET快訊
洗鞋達人「向亡父學習」拚工作！5間店將開幕　母：不知怎辦
洗鞋達人國道亡　母淚接最後通話：他說雨下很大
「半導體千金」罹癌！35歲做試管急喊卡動刀
半套ing被逮　林森北36名辣妹全抄了
快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜
新冠確診變多了！KP.2傳播力更強　恐引發新一波高峰
快訊／高雄掃射20多槍！　鐵門慘成蜂窩
分店曾13家！老闆保時捷車禍亡　鄰居曝他近況：不太好
Sandra認「其實已結婚2年」！　夫妻合照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

等了60年的畢業證書　實現願望！81歲老礦工落淚：我終於畢業了

以前狂發IG限動！為何出社會後「卻不太更新」　過來人曝原因

西南風挾雨彈「中南部時晴時雨」　周日前悶熱飆36度

快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜

和孩子一起讀大學　媒體人「1家3口」美和科大社工系同天畢業

海外青鳥行動創始人「遭爆是太陽花女王」！他喊扯：湊齊黃賭詐

超慢跑火紅！OL減重「天天跑1hr」腳痛爆　醫：小心足底筋膜炎

花東三法惹議　李孟諺：用特別條例省去環評程序不妥

中午12點開搶！樂桃飛日本「最低1890元起」　限時3天

快訊／高雄「77年老牌國小」確定廢校！　師生全轉學

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

等了60年的畢業證書　實現願望！81歲老礦工落淚：我終於畢業了

以前狂發IG限動！為何出社會後「卻不太更新」　過來人曝原因

西南風挾雨彈「中南部時晴時雨」　周日前悶熱飆36度

快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜

和孩子一起讀大學　媒體人「1家3口」美和科大社工系同天畢業

海外青鳥行動創始人「遭爆是太陽花女王」！他喊扯：湊齊黃賭詐

超慢跑火紅！OL減重「天天跑1hr」腳痛爆　醫：小心足底筋膜炎

花東三法惹議　李孟諺：用特別條例省去環評程序不妥

中午12點開搶！樂桃飛日本「最低1890元起」　限時3天

快訊／高雄「77年老牌國小」確定廢校！　師生全轉學

台中阿北開山路恍神...猛力撞路樹！休旅車車頭全爛「扭成一團」

台南火化場私吞「先人金牙」變賣　專家曝惡果：往生者會糾纏追討

國防部美軍售報告灌水？　卓榮泰：沒有規避軍售延宕的問題

商用不動產市場大幅成長　住商：官網點擊數增3成

屏東女接姪兒電話「急借20萬還債」　衝農會匯款險被騙

台南「MBTI人格路線」4玩法！E人首推鹽水　再住設計旅店享高鐵7折

台中騎士見警棄車逃！女警向路人借車急追抓人　原來是逃逸移工

等了60年的畢業證書　實現願望！81歲老礦工落淚：我終於畢業了

以前狂發IG限動！為何出社會後「卻不太更新」　過來人曝原因

賴清德登時代雜誌封面　卓榮泰：希望中國領導人看得到善意

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

加油站員工揭「都市傳說」：地震後別加油

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

面試遭打槍「妳長很醜」！妹子崩潰掀眾怒

快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜

4生肖下半月事業旺翻！

今年梅雨季異常！鄭明典分析原因：還沒出梅

夫收入拿去養婆家！她抱怨得傻眼回覆

她在男友家工作　嫌對方媽媽學歷低

更多熱門

相關新聞

快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜

快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜

西南風影響，持續有對流移入，中央氣象署今(14日)上午10時20分針對8縣市發布大雨特報，雨勢持續到入夜。

賴清德登《時代》　彰顯兩岸議題重要性

賴清德登《時代》　彰顯兩岸議題重要性

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

1528萬起麥拉倫油電敞篷超跑登台

1528萬起麥拉倫油電敞篷超跑登台

關鍵字：

天氣氣象氣象署西南風鋒面梅雨夏季型雨量雷雨台灣

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面