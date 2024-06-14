西南風挾雨彈「中南部時晴時雨」　周日前悶熱飆36度

▲西南風影響，中南部天氣不穩定。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

周日(16日)前受西南風影響，苗栗以南天氣不穩定，中南部天氣時晴時雨，北部和東半部有午後雷陣雨，下周一、二再有鋒面到北部海面，天氣不穩定，不過下周三後太平洋高壓勢力增強，鋒面帶來豪大雨機會低，將進入穩定夏季型天氣型態，氣象署坦言，5、6月梅雨季雨量偏少。

未來一周天氣，中央氣象署預報員徐仲毅表示，周日前受西南風影響，苗栗以南天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，北部、東半部高溫炎熱，午後山區和近山區平地容易有午後雷陣雨；下周一、二鋒面到北部海面附近，環境風場偏南風，各地多雲到晴，下周一、二天氣沒有太穩定，清晨到上午會有局部短暫陣雨；下周三太平洋高壓勢力增強，將進入穩定偏夏季型天氣型態。

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目前鋒面為北部海面附近，徐仲毅表示，金門、馬祖天氣比較不穩定，這幾天要提防劇烈天氣、雷擊、強陣風和較強降雨；另西南風影響，今苗栗以南天氣不穩定，容易會有對流從海面移入，北部下午以午後雷陣雨為主，山區、近山區平地有局部午後雷陣雨，譬如大台北和東半部近山區平地等，南部跟山區今天則有較大雨勢。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

徐仲毅表示，明後兩天降雨跟今天類似，不過降雨範圍和大小會減少，周日前受西南風影響，中南部天氣時晴時雨，北部和東半部有午後雷陣雨。

溫度部分，徐仲毅說明，北台灣、花東溫度比較高，周日前各地高溫普遍可到32到35度，局部地區可到36度，明後兩天北台灣溫度會更高，台東有焚風；周日前西南風比較強，另中南部高溫可到32到35度，因降雨斷斷續續，沒下雨感受悶熱，外島容易有陣雨或雷雨。

▲未來天氣重點和提醒。（圖／氣象署提供）

至於梅雨季雨量是否有偏少情況，徐仲毅指出，今年5月統計雨量確實有偏少情況，6月看起來也有雨量偏少趨勢，預報資料看起來，下周三、下周四後太平洋高壓勢力增強，滯留鋒面將到長江，鋒面帶來豪大雨情況在下周後機率比較低。