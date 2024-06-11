新北2歲心臟病童無錢動手術　圓融行善團1人1千伸援20萬

▲圓融行善團與新北社會局、土城社福中心11日前往關懷小蔡母子。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名2歲蔡姓男童患有先天性心臟病及斜視，除需定期回診追蹤病況，現需醫療費用進行第2次心臟手術，由於家中經濟條件狀況不佳，經土城社福中心即時媒合「圓融行善團」，募集到醫療救助金20萬3千元。土城社福中心主任陳柏年11日與圓融行善團團長許誥、理監事，以及新北市議員洪佳君服務處主任林彥彰等人將善款送至其家中關懷，並提供營養品等生活物資。

▲圓融行善團團長許誥（右2）和成員等將善款與關懷物資交給小蔡媽媽。左2為土城社福中心主任陳柏年、右1為洪佳君議員服務處主任林彥彰。

小蔡媽媽目前全職陪伴照顧小蔡，家中經濟來源靠小蔡爸爸微薄收入支撐，雖領有育兒津貼，也有社工協助申請身障補助，但面對大筆醫療費用支出，對於夫妻倆而言仍是沉重壓力。小蔡媽媽說，因為擔憂龐大醫療費用無法負擔，原本遲遲未與醫生討論安排讓小蔡再次進行心臟手術，很感謝社會局持續的幫忙和圓融行善團此次的善心捐助補貼，能讓小蔡盡快安排手術治療，給予夫妻倆極大的支持和陪伴。

圓融行善團團長許誥表示，捐助的20萬3千元善款，是由會員自發性，以每人一千元的方式快速媒合，希望能夠給予最即時的協助。陳柏年則表示，後續會由土城社福中心持續協助其生活相關事宜及追蹤輔導，提供必要的協助，希望助小蔡媽媽一家渡過難關。