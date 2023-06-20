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大陸 大陸焦點 特派現場

放下鋤頭到煮咖啡！　台青帶「培根計畫」改造陸鄉村

▲▼ 鄉村振興,赤土社,廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲赤土社街景。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

鄉村振興是中國大陸近年的「新藍海」，台灣身影亦活躍其中。進駐廈門貧困村「赤土社」的李佩珍受訪表示，台灣行之有年的社區營造精神，關鍵在於同步提升人的精神文明，不僅僅著重改造空間環境，「農民總不可能馬上放下鋤頭，就可以自己煮咖啡了。」

▲▼ 鄉村振興,赤土社,廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李佩珍（右三）與團隊們。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸近年主打的「鄉村振興」，實際上就是將貧困農村轉型升級，而社區打造正是台灣人的長項。李佩珍目前擔任海峽城鄉發展基金會理事長，團隊有16名台灣青年和4名大陸社工，會以第三方角色進駐不同貧困村，因跟村內沒有任何利益糾葛，因此更容易獲得村民信任。

▲▼ 鄉村振興,赤土社,廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼改造前後的花園餐廳。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 鄉村振興,赤土社,廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

現階段，李佩珍率團隊負責「振興」洪塘村赤土社，將以水稻種植為主的農村，改造為集農業、文化、旅遊為一體的新村莊，期間展開了「培根計劃」，提升村民的能力和精神文明，授人以魚不如授人以漁。

李佩珍接著談及「振興」步驟，首先從污水分流開始，完善基本建設；其次是硬化主要道路；最後是「人居環境整治」，優化提升住宅，而當中最難的就是「臨門一腳」，即在居住空間煥然一新後，是否願意突破自我在家門口創業，只要有意願團隊就會手把手指導。

李佩珍說，「怎麼去檢驗我們做得好不好，不是看說看建築物蓋的漂不漂亮，而是當有一天，我們撤走了之後，村子的人是不是有獨立運營的能力。」

▲▼ 鄉村振興,赤土社,廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲赤土社擺放了台灣的「歪腰」形狀郵筒。（圖／記者蔡儀潔攝）

砸下大手筆、投入全村心力，鄉村「振興」後究竟能否盈利？李佩珍介紹，大環境不可抗拒的因素在全球都存在，必須認識到每個產業都有生命週期，流行趨勢在不停變化，例如火爆的「露營熱潮」，因此從事休閒產業要不停去緊扣熱點，而不是一勞永逸。

由於農民難以在前期就快速抓住市場需求，因此赤土社不會一下投入太大，而是先在「家門前創業」，再慢慢擴充。

▲▼ 鄉村振興,赤土社,廈門 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲文創農業產品。（圖／記者蔡儀潔攝）

在李佩珍看來，之所以近年愈來愈多台灣青年加入鄉村振興賽道，首先是因為台灣人在文創、社區治理上具有優勢，第二是農村市場發揮空間大，「建設發展一般都會從城市開始，現在為什麼提出鄉村振興，因為輪到農村了。」

李佩珍還透露，夏立言參與完海峽論壇主活動後，18日就來到赤土社視察，並表示讚賞。據悉，福建「融行八閩」兩岸媒體聯合採訪18日啟動，大陸海協會副會長馬曉光致詞指出，福建融合發展、先行先試的情況和趨勢值得共同關注。

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