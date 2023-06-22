　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「大陸阿里山」打造絕美櫻花茶園　遊客激增破80萬人次

▲▼ 永福茶園 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

▲櫻花季期間的茶園 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

記者蔡儀潔／福建報導

被台商稱為「大陸阿里山」的福建漳平永福鎮，近年靠打造「茶園+櫻花」新模式，成為大陸爆紅景區，今年櫻花季更是吸引逾80萬遊客。來自台灣的茶園主向《東森新媒體ETtoday》表示，當時幾乎所有道路都水洩不通，但他不想為了擴大規模而破壞生態自然。

▲▼ 台品,永福縣,茶園,茶山, 茶葉,曬茶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲櫻花茶園佔地逾1200畝   。（圖／記者蔡儀潔攝）

茶綠櫻紅的限定美景為傳統茶園注入新活力。位於永福鎮的台品櫻花茶園佔地面積超過1200畝，引進了台灣四大烏龍茶品種，譬如金萱、四季春等。

據台灣負責人介紹，他1996年11月來大陸開墾了這座茶園，截至目前投資超過逾1億元新台幣，每年產能高山茶10萬公斤，產值約5000多萬元人民幣（2.1億元新台幣）。

台品茶園近年看好旅遊經濟，種下了近萬株櫻花樹，還打造了觀光小火車、同心圓等網紅打卡點，美景一度登上《中國國家地理》封面。

漳平副市長陳元鵬介紹，台品櫻花茶園的發展借鑑了台灣文旅模式，共種植8種櫻花，品種多樣性能夠延長櫻花開放時間。

▲▼ 台品,永福縣,茶園,茶山, 茶葉,曬茶 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲陳元鵬 。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸疫情解封後的旅遊熱潮，今年衝高櫻花茶園人氣。陳元鵬指出，今年櫻花節吸引了83萬人次的遊客，最高單日接待量達到6萬人次，與過去相比，可以說是出現了「爆發式」增長，明年有信心能破百萬。

但陳元鵬亦直言，有感受到接待能力難以應對瞬間激增的客流量，因此接下來將擴大住宿設施、豐富餐飲選擇、提高服務品質，還計畫在鎮上開發一條具有台灣風格的街道，擴大客流量並吸引遊客住下來。

櫻花茶園負責人受訪時表示，今年櫻花季茶園的4條路被擠得水洩不通，亦陸續有公司表達合作開發意願，譬如蓋民宿、蓋茶樓等等，但他希望能保留茶園的生態自然，拒絕過度開發。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
端午「6地雷」勿踩！　命理師：1物丟失招厄運
愛莉莎莎「大家都在Me Too，我也來」！　貼文遭罵爆
「酷斯拉」限定拉麵開賣！　整隻鱷魚腳上桌
醫曾估「蕭煌奇有望重見光明」！　失明31年現況曝光
被爆假盲人！蕭煌奇罕見脫墨鏡自拍　3萬人心疼
快訊／端午連假首日「國5回堵」逾8公里　紫爆路段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「大陸阿里山」打造絕美櫻花茶園　遊客激增破80萬人次

AI飆股暴漲3倍　創辦人前妻套現97億「反手1招」再賺9000萬年息

抱16天大女嬰上天橋「道歉後扔下」　她殺嬰後崩潰報警：好自責

健美賽女模「丟高跟鞋」砸評審　大陸網友狂猜：潛規則？

炎亞綸炎上　大陸網友「開始練繁體中文」看新聞

雙眼皮手術不滿意！她提告要求「槍斃醫生」　法院判決出爐

第15屆海峽影視季開幕 　胡德夫與兩岸歌手演繹經典歌曲

19歲妹淪性奴！遭養父養兄禁錮「輪流侵犯」　獲救後盼尋親生父母

兩名中國公民被控參與「獵狐行動」在美定罪　陸外交部：堅決反對

批評美國「一中政策」不斷加料　大陸外交部：篡改政治承諾

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

夏姓父子殺人罪不起訴　檢方：假結婚但非他殺

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

「大陸阿里山」打造絕美櫻花茶園　遊客激增破80萬人次

AI飆股暴漲3倍　創辦人前妻套現97億「反手1招」再賺9000萬年息

抱16天大女嬰上天橋「道歉後扔下」　她殺嬰後崩潰報警：好自責

健美賽女模「丟高跟鞋」砸評審　大陸網友狂猜：潛規則？

炎亞綸炎上　大陸網友「開始練繁體中文」看新聞

雙眼皮手術不滿意！她提告要求「槍斃醫生」　法院判決出爐

第15屆海峽影視季開幕 　胡德夫與兩岸歌手演繹經典歌曲

19歲妹淪性奴！遭養父養兄禁錮「輪流侵犯」　獲救後盼尋親生父母

兩名中國公民被控參與「獵狐行動」在美定罪　陸外交部：堅決反對

批評美國「一中政策」不斷加料　大陸外交部：篡改政治承諾

宋仲基妻曾現身《財閥家》拍攝現場！　同劇演員：以為是工作人員

紅人5比3力克洛磯奪11連勝　刷新隊史66年新高

端午好熱「高溫飆36度」！午後雷雨開轟　降雨熱區出爐

端午肉粽「分毛孩吃一口」？　動保處：「三層肉」恐引發胰臟炎

快訊／才剛停好車！宜蘭自小客突起火燃燒　車主嚇壞求救

FF新作等六年1／退無可退的《FF16》　SE想挽回玩家信心全靠這一款

「大陸阿里山」打造絕美櫻花茶園　遊客激增破80萬人次

搶7元芒果冰沙、1元炸雞！　「13家速食店+手搖飲」連假超殺優惠包

端午連假遊韓買伴手禮要三思　防檢局圖解「哪些能買」清單

追趕大谷翔平　大都會隊重砲掃本季23轟

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

炎亞綸炎上　陸網友「開始練繁體中文」看新聞

16天大女嬰落天橋亡　媽媽殺嬰後崩潰

爸爸我背癢！ 植物人父躺病床用盡全力伸手幫兒...影片看哭眾人

健美賽女模丟高跟鞋砸評審　陸網：被睡了？

AI飆股創辦人前妻套現97億　1招再賺9000萬年息

三口之家亡故百萬房產無人繼承 公告後冒出10多個姪子姪女爭取

陸媒：台積電三巨頭飛大陸　拜訪2大重要客戶

19歲妹淪性奴！遭養父養兄禁錮輪流侵犯

接棒黃子佼！炎亞綸登熱搜霸佔前三名

雙眼皮手術不滿意！她提告要求槍斃醫生

通風口吃人！2童踩空墜29樓慘死地下室

人妻肚子痛一查胃、肝病變…驚知是女同事投毒

4萬8移居台灣？ 聚合發澄清否認

「大陸阿里山」櫻花茶園　遊客破80萬

更多熱門

相關新聞

放鋤頭到煮咖啡！台青改造陸鄉村

放鋤頭到煮咖啡！台青改造陸鄉村

鄉村振興是中國大陸近年的「新藍海」，台灣身影亦活躍其中。進駐廈門貧困村「赤土社」的李佩珍受訪表示，台灣行之有年的社區營造精神，關鍵在於同步提升人的精神文明，不僅僅著重改造空間環境，「農民總不可能馬上放下鋤頭，就可以自己煮咖啡了。」

河南創享行啟程　朱鳳蓮談新媒體思維

河南創享行啟程　朱鳳蓮談新媒體思維

陸向金門供水5年「日供水量翻倍」

陸向金門供水5年「日供水量翻倍」

「建設廈金共同生活圈論壇」在廈門舉行

「建設廈金共同生活圈論壇」在廈門舉行

王滬寧未宣布解除禁令　學者解讀

王滬寧未宣布解除禁令　學者解讀

關鍵字：

海峽論壇大陸阿里山台品櫻花茶園

讀者迴響

熱門新聞

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

飲料店糾紛曝光！炎亞綸當眾飆髒話

炎亞綸被控硬上！汪東城鎖門往事全被挖

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

性愛片外流！他點名「無人能超越1男星」　

每30分鐘有敲擊聲　泰坦號搜救進度曝光

展瑞挺炎亞綸被罵爆　兄弟暫緩合作

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面