「大陸阿里山」打造絕美櫻花茶園　遊客激增破80萬人次

▲櫻花季期間的茶園 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

記者蔡儀潔／福建報導

被台商稱為「大陸阿里山」的福建漳平永福鎮，近年靠打造「茶園+櫻花」新模式，成為大陸爆紅景區，今年櫻花季更是吸引逾80萬遊客。來自台灣的茶園主向《東森新媒體ETtoday》表示，當時幾乎所有道路都水洩不通，但他不想為了擴大規模而破壞生態自然。

▲櫻花茶園佔地逾1200畝 。（圖／記者蔡儀潔攝）

茶綠櫻紅的限定美景為傳統茶園注入新活力。位於永福鎮的台品櫻花茶園佔地面積超過1200畝，引進了台灣四大烏龍茶品種，譬如金萱、四季春等。

據台灣負責人介紹，他1996年11月來大陸開墾了這座茶園，截至目前投資超過逾1億元新台幣，每年產能高山茶10萬公斤，產值約5000多萬元人民幣（2.1億元新台幣）。

台品茶園近年看好旅遊經濟，種下了近萬株櫻花樹，還打造了觀光小火車、同心圓等網紅打卡點，美景一度登上《中國國家地理》封面。

漳平副市長陳元鵬介紹，台品櫻花茶園的發展借鑑了台灣文旅模式，共種植8種櫻花，品種多樣性能夠延長櫻花開放時間。

▲陳元鵬 。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸疫情解封後的旅遊熱潮，今年衝高櫻花茶園人氣。陳元鵬指出，今年櫻花節吸引了83萬人次的遊客，最高單日接待量達到6萬人次，與過去相比，可以說是出現了「爆發式」增長，明年有信心能破百萬。

但陳元鵬亦直言，有感受到接待能力難以應對瞬間激增的客流量，因此接下來將擴大住宿設施、豐富餐飲選擇、提高服務品質，還計畫在鎮上開發一條具有台灣風格的街道，擴大客流量並吸引遊客住下來。

櫻花茶園負責人受訪時表示，今年櫻花季茶園的4條路被擠得水洩不通，亦陸續有公司表達合作開發意願，譬如蓋民宿、蓋茶樓等等，但他希望能保留茶園的生態自然，拒絕過度開發。