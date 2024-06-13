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「兩岸互不隸屬」是事實非挑釁　賴清德：蔡英文、馬英九都提過

▲▼賴清德接受時代雜誌專訪。（圖／截取自時代雜誌網站）

▲賴清德接受時代雜誌專訪。（圖／截取自時代雜誌網站）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前接受《時代》雜誌專訪，專訪內容13日刊出。針對兩岸議題，賴清德說，「兩岸互不隸屬」是事實，而且這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思。他說，蔡英文前總統在2021年國慶日的時候，提出的四大堅持就已經提到；馬英九前總統任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。

專訪中提到，就在當選總統48小時後，中國就宣布台灣邦交國諾魯要承認北京，這似乎是一個清楚的訊號，是否會擔憂邦交國數量不斷下降？賴清德說，台灣一直都誠心誠意、秉持互利互惠的原則，來跟邦交國交流合作，「我們非常珍惜每一個邦交國的友誼，也感謝他們在國際社會為台灣發聲，協助爭取台灣的空間」。

賴清德說，他非常重視台灣與邦交國之間的合作計畫，因為這對兩國之間的人民是有幫助的，「這樣的原則是不分哪一個黨執政，台灣的立場都是如此」。

「當然，如果我們的邦交國最後選擇要跟中華人民共和國建交，我們也給予祝福。」賴清德說，但中華人民共和國這種損人不利己的措施，不會影響台灣成為世界上自由的燈塔、民主的堡壘這樣的成果，所以我們並不會擔心。

專訪中也問及，在就職演說時說要恢復兩岸對話、貿易跟教育交流，但上述必須建基於尊嚴與對等，如何定義與中國的「尊嚴與對等」？賴清德說，第一，是中華人民共和國應該正視中華民國的存在，也要拿出誠意跟台灣民選合法的政府進行交流合作。

第二，是每一個議題都應該要互利互惠。好比台灣開放觀光客到中國去旅遊，中國也應該開放觀光客來台灣旅遊；開放學生到中國去就學，中國也應該要開放學生來台灣就學。第三，是中國和台灣在進行交流合作的時候，都應該有一個共同的信念，就是促進兩岸人民的福祉，未來邁向和平共榮的目標。

此外，在就職演說當中也提到，兩岸互不隸屬，這似乎打破之前所謂戰略模糊，也影響到兩岸和平與穩定，這方面有何回應？賴清德直言，「我講的是事實，而且這個事實我不是第一個講，我完全沒有挑釁的意思」。

賴清德指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，蔡英文前總統在2021年國慶日的時候，提出的四大堅持就已經提到；馬英九前總統任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。

第三，賴清德說，根據中華民國憲法第二條跟第三條來陳述這個事實，在台灣這幾十年來有人民、土地、主權、政府，本身在國際法上就是一個主權獨立的國家，「我的目的是在團結台灣人民」。

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