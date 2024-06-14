民進黨慘遭AI打臉！　國民黨：真相連自己家的GPT都說服不了

▲國民黨青年團召開「民進黨慘遭AI打臉！真相連自己家的GPT都說服不了」記者會，國民黨副發言人鄧凱勛、青年團總團長羅雍勝、青年團副總團長林玧希等出席 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

為國會職權修法，民進黨打造AI機器人「ChatDPP」回應相關爭議，不過，今（14日）才正式上線，就被網友發現許多言論跟民進黨立場不一樣，甚至直接稱「國會改革符合程序正義」。國民黨青年團下午召開記者會，批評民進黨自家的事實查核網站，慘遭AI系統打臉，連自己的AI都無法接受民進黨的說法，證明民進黨無法將謊言變事實。

國民黨青年團今日召開「民進黨慘遭AI打臉！真相連自己家的GPT都說服不了」記者會，國民黨副發言人鄧凱勛、青年團總團長羅雍勝、青年團副總團長林玧希等出席。

鄧凱勛表示，這次在各大社群平台都遇到網友的強力抵抗，許多學生、年輕人都站出來反對民進黨的觀點，因此民進黨試圖抄襲國民黨推出事實查核系統，但不管民進黨如何抄襲，都無法把謊言變成事實、把虛假變成真相。

羅雍勝表示，感謝民進黨開發 AI 工具，與兩個禮拜前的國民黨一起用數位工具闢謠。根據民進黨的AI工具，針對使用者提出「國會改革會不會逮捕一般民眾」問題，民進黨的AI澄清「國會改革不會逮捕一般民眾！」國會改革法案中的「藐視國會罪」僅針對政府官員，不會對一般民眾施加刑事處罰。羅雍勝說，普通民眾不會因為這個罪名而被逮補，此外，任何處罰都可以有相關救濟管道，並由法院做最終判定，並非由立法院單方面決定。

羅雍勝進一步表示，針對「國會改革符合程序正義嗎？」，民進黨AI系統更是直接認證「國會改革符合程序正義」；對於使用者提問民進黨過去支持國會改革的疑問，AI系統更質疑，「民進黨的真誠與承諾去哪了？」，可見連 AI 都覺得民進黨態度反覆、違背承諾，「讓人質疑其對國會改革的真誠與承諾。」

林玧希表示，詢問民進黨的AI「國會改革法案是否符合程序正義？」，民進黨自身開發的AI系統回答不但詞不達意，甚至使用「簡體字」進行回覆，這樣的現象也讓人不禁質疑，若依照民進黨的標準，是否有第五縱隊滲透民進黨AI系統。

林玧希呼籲，鼓勵大家使用科技的力量，也樂見民進黨跟進國民黨的做法，不過民進黨目前的成果看來差強人意，如果民進黨在使用科技上有任何困難，歡迎聯絡KMT Studio，KMT Studio樂意給予相關協助，一起善用科技、破除謠言，讓陽光照進國會。

鄧凱勛表示，近期有在野黨邀請民進黨針對國會改革做相關辯論，但民進黨的敵人就在本能寺，辯論對手不是任何的在野黨而是自家的gpt。如果連自己的gpt這關都過不了，也很難通過人民雪亮的眼睛。近期民進黨被踢爆疑似與電信業者過從甚密，或許民進黨的專長在電信而不在AI，就不難解釋為何生產了一個吃了誠實豆沙包、狠狠打臉自家人的AI系統。

鄧凱勛最後表示，過去國民黨在事實查核上深獲民進黨肯定，逼著民進黨只能抄襲網站設計。國民黨接下來更會推動百場宣講，不止談國會改革，也包含財劃法、反廢死、巴氏量表等福國利民的法案，積極向人民說明、宣傳理念，國民黨不會閃躲、直球對決，有信心真理會越辯越明，所有主張都可以接受人民的檢驗。

