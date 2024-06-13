登《時代雜誌》封面　賴清德：願意協助中國「增進兩岸和平繁榮」

▲賴清德接受時代雜誌專訪。（圖／截取自時代雜誌網站）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前接受《時代》雜誌專訪，專訪內容13日刊出。本期《時代》雜誌以賴清德為封面人物，成為美國總統拜登（Joe Biden）、泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）後，今年第三位登上《時代》雜誌封面的國家領袖。賴清德指出，「一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣可以帶動進步的中國」，所以並不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

這是賴清德當選後，首次接受國外媒體專訪，《時代》雜誌以領導方針為主軸，詢問總統對國際合作、兩岸事務、經濟發展、全球產業鏈及民生議題的看法。

此次專訪由《時代》雜誌首開先例，官網上為專訪內容推出中英對照版本，優先向台灣及國際觀眾分享賴清德的問答。此外，賴清德本年4月也已獲選《時代》雜誌2024年百大影響力人物，其中專文譽為「肩負重大任務，猶如扛起世界的擎天神」，今上任不到一個月，賴清德登上《時代》雜誌封面，顯見國際社會對台灣民主結果及新政府施政方向的重視。

持續走向世界 賴清德：民主、和平、繁榮是台灣跟世界的連結

「民主、和平、繁榮是台灣的國家方向，也是台灣跟世界的連結。」賴清德在專訪中表示，未來的施政會深化台灣的民主、維護區域的和平，同時也讓台灣躋身國際社會，協助推動世界的繁榮發展。

即便面臨中國對台灣國際空間的打壓，賴清德表示，「我希望全世界不管哪一個國家，都應該尊重台灣人民的選擇」，未來會努力讓國際社會協助台灣、瞭解台灣、支持台灣，中國企圖影響台灣的邦交關係，也不會改變台灣成為世界上自由的燈塔、民主的堡壘這樣的成果。

賴清德：只有團結並與國際社會連結，才能確保主權不被侵犯

被問及如何看待中國共產黨拒絕與現任政府溝通對話，以及對中相關議題，賴清德表示，台海和平穩定是世界安全繁榮必要元素，他在就職演說明確表示，將遵循蔡英文前總統「四個堅持」路線，不卑不亢、維持現狀、善盡台灣責任。有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬論述，則是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。

賴清德認為，中國對台灣併吞的態度，是中華人民共和國的國策，但在台海製造爭端，影響印太地區的和平穩定，國際社會並不會接受，台灣人民、不分朝野政黨亦應共同面對，強調「只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保我們的主權不被侵犯，民主自由的生活方式不被破壞」。

提及台灣與中國、與世界的經貿關係，賴清德說，台灣在半導體產業佔有優勢，有責任推動世界的繁榮發展，台灣屬於IC設計、晶圓製造及末端封裝測試，零組件、設備、技術等資源分散在其他國家，「這是一個全球分工的產業」。

面對中國經濟問題惡化，賴清德認為，中國政府對於自由市場的控制變得更加嚴厲，長久以來對於智慧財產權的保障，也不符合國際社會的期待，中國經商環境大不如前，但「一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣可以帶動進步的中國」，賴清德並不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

與在野黨合作 賴清德：共同承擔國家責任

對於民進黨失去國會多數席次，賴清德表示，此次國會選舉三黨不過半，是人民的決定，「提供每一個政黨分享自己理念、共同承擔國家責任的機會」。未來他的施政主軸，將緊扣深化台灣民主、維護區域和平、讓台灣躋身國際社會等，對國家、人民有利的方向，相信在野黨並不會反對。

賴清德強調，台灣民主價值深植人民心中，民主力量是他推動國家政策的重要基礎，不分朝野政黨，都應秉持「人民至上、國家利益優先」為原則，面對中國各項打壓，任何政黨都不可以為政權犧牲國家主權，人民利益亦不應受到任何極權國家的影響。

專訪最後，提及自己的成長背景時，賴清德說，「像我本人也沒有預期今天我會坐在這裡」，「但是我把這個歸功於台灣的民主」。賴清德表示，若不是許多人犧牲奉獻成就台灣民主，他沒有機會坐在這裡，他的責任就是持續深化台灣民主，讓各行各業有抱負的人，都可以實現理想、為國家奉獻。