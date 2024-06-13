相信賴清德明白「實力帶來和平」　博明：有信心台灣能嚇阻侵略

▲總統賴清德接見美國前白宮副國安顧問博明。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德13日上午接見美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）訪團，他強調，新政府會積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國以及理念相近國家密切合作；也期盼台美早日解決雙重課稅問題，並加速「台美21世紀貿易倡議」下一階段談判。博明則說，嚇阻的成本遠比戰爭低，相信賴總統也明白「實力帶來和平」的道理，此一原則讓各界對台灣能有效嚇阻周邊國家侵略充滿信心。

賴清德致詞時表示，有道是「有朋自遠方來，不亦樂乎」，非常歡迎台灣的好朋友—博明副國安顧問、簡以榮（Ivan Kanapathy）副資深主任再次訪問台灣。再過幾天，新政府上任就滿1個月，兩位貴賓來訪，充分展現對台灣的關心及支持，他要代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

賴清德指出，博明副國安顧問和簡以榮副資深主任都是國際地緣政治的專家，非常期待能針對印太區域情勢以及台美關係發展等議題，有更深入的交流。也感謝即將出版新書的博明，針對台灣與各國國防交流以及建立新軍事文化，提出寶貴建言。新書的書名是《沸騰的護城河》，來自成語「金城湯池」，而強化國防、守護和平，也是許多人對台灣的共同期待。

「就如博明副國安顧問多次公開呼籲全球民主國家應加強合作，因應威權主義擴張，台灣的目標也是深化民主夥伴關係。」賴清德說，未來，新政府會積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國以及理念相近國家密切合作，提升實力，共同維護區域和平穩定。

賴清德強調，特別是台灣和美國是彼此重要經貿夥伴，如果能進一步深化經貿關係，不僅可以嘉惠雙方人民，也能共同確保供應鏈安全。賴也期盼，台灣和美國能早日解決雙重課稅問題，並加速「台美21世紀貿易倡議」下一階段談判，持續邁向博明副國安顧問所主張的雙邊貿易協定目標，讓雙方經貿發展再創高峰。

博明致詞時，首先恭賀賴總統勝選及就職，也為台灣再次和平交接政權恭喜台灣人民。他說，世界上有許多人民生活在威權政府統治下，無法享有生活在民主國家的權利，包括台灣海峽對岸的10億多人，相信他們都為台灣所樹立的典範而感到欽羨及鼓舞。

博明提到，很榮幸與同事—簡以榮副資深主任共同訪台，他們合著《沸騰的護城河》這本新書。此行盼針對維護台灣安全，台美應加強及密切協調事項交換意見。因為台灣的安全與美國、日本、韓國、菲律賓及全球其他國家的安全都密切相關。

博明表示，從烏克蘭戰爭學到的教訓之一，就是嚇阻的成本遠比戰爭代價低。相信賴總統也明白「實力帶來和平（Peace Through Strength）」的道理，此一原則讓各界對台灣能有效嚇阻周邊國家侵略充滿信心，感謝賴總統接見，也期待進一步的意見交流。