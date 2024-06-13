「對內開天眼對外不長眼」　羅智強轟賴政府：對中共侵擾束手無策

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「對內開天眼對外不長眼」　羅智強評時事轟政府：對中共侵擾束手無策

▲▼國民黨團召開「柯建銘老天有眼說 民進黨出來面對！」記者會，由黨團首席副書記長林思銘、羅智強、鄭正鈐及許宇甄共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

先是民進黨政策會執行長王義川自爆「手機定位分析人群」，再到民進黨立委沈伯洋談論「控管高風險族群」，10日又發生陸男駕快艇直闖淡水漁人碼頭。對此，國民黨立委羅智強昨（12日）表示，民進黨「對內開天眼、對外不長眼」，該監控的不監控，海防卻不設防，天眼盯人民。新政府對中共侵擾束手無策，對人民就化身老大哥用力監控。

羅智強於臉書表示，王義川手握小草、青鳥的電信足跡資料，宛若「天眼監控」。遭質疑不法後，王改口相關資訊是用「膝蓋」想來的。結果，徐巧芯在立法院質詢時爆料，被民進黨新潮流所掌控的中華電信子公司「是方電訊」，提供分析資料，給民進黨高層。等於證實王義川所言非虛，確實掌握一份報告。

羅智強表示，民進黨穩固權力的方法，就是不斷在內部找敵人，用盡一切手段監控，因此沈伯洋公然主張，成立作戰中心，對陸配、台商、里長、立委等「高風險群」監控。

羅志強指出，他質詢國安局長蔡明彥，問國安局是否會對所謂的「高風險群」實施監控？若不監控，是否會如沈伯洋所說「台灣會完蛋」？蔡明彥的回答繞來繞去，強調「尊重委員相關的討論」。一再追問下，才說不會對特定群別監控。

羅智強說，民進黨最愛批評，威權時代對人民的監控，違反自由民主憲政秩序，侵犯人民受憲法保障的權利。但執政後，卻是有過之而無不及。王義川侵犯民眾隱私，任命他的賴清德不發一語。沈伯洋主張監控人民，提名他的賴清德還是不發一語。

羅智強認為，賴清德不語，難道是默許？賴清德不譴責，難道就是他授意？一艘快艇就可突破海防，由對岸長驅直入淡水河碼頭，一路暢行無阻。

最後，羅智強批評，該監控的不監控，海防不設防，天眼盯人民。「對內開天眼，對外不長眼」，民進黨執政，對中共侵擾束手無策，對人民就化身老大哥用力監控！

▼羅智強評論近期事件。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲▼羅智強評論近期事件。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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