台東男血糖低「頭戴安全帽倒店家門口」　暖警送他平安返家

▲老翁低血糖倒臥店家門口員警送其返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

12日10時許，臺東縣警察局關山分局池上分駐所接獲民眾報稱「有老人家倒在店門口」，警員黃暄淩及實務訓練警員狄君菱獲報後，隨即趕往現場，並通知消防隊派遣救護人員到場協助，所幸經檢視老翁並未受傷。據悉，住在池上地區的陳姓(35年次)老翁，騎乘機車至市場購物，因血糖過低而倒地，還好頭部有戴安全帽，並未造成傷害。後由員警以巡邏車載送其返家，另一員警騎乘老翁所有機車隨後，兩員攙扶其平安返家。

「老伯！你還好嗎？」，池上鄉新生路店家老闆於12日10時許，見一老翁手持拐杖步履闌珊的欲走入店裡，但下一秒卻倒臥在店門口，他隨即上前查看，同時報警處理。

池上分駐所警員黃暄淩及實務訓練警員狄君菱獲報後，隨即驅車趕往，並通知消防隊救護人員前來協助。抵達現場後，其已被店家扶起坐在地上，但身體相當虛弱，所幸經救護人員檢視，還好他有戴安全帽，且倒地時有後方商品緩衝，所以頭部及身體並未受傷，初步研判可能因血糖過低導致暈眩而倒地。

隨後員警攙扶其坐上巡邏車，另一名員警騎乘老翁機車尾隨，到其住居所後，兩名員警攙扶其緩步平安返家。因其獨居，還溫馨的請左右鄰舍發揮守望相助的精神，多加注意老翁的動態，因他體力及眼力都不佳，最好不要讓他騎乘機車，若要購買日常用品，請大家幫幫忙順道協助購買，避免意外事故發生。