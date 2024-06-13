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立委要求「宜蘭比照台東補助住房」　李孟諺： 先推台灣好行免費

▲▼交通部長李孟諺 會前拒絕聯訪 交通委員會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮受地震影響，住宿率低迷僅1成多，不過連帶宜蘭也受影響，端午連假住房率僅4成，立委要求比照台東旅遊補助，交通部長李孟諺表示，將觀察6月和7月訂房情況滾動式檢討，評估是否跟台東8月旅遊補助一起處理，在此之前，台灣好行免費和台灣觀巴2折優惠措施，宜蘭將先納入比照。

立委陳俊宇今(13日)在立法院交通委員會質詢時表示，宜蘭縣端午連假住房率慘淡，過去有8成，今年僅有4成，卻沒有旅遊補助，宜蘭旅宿業狀況只能用「望穿秋水」四個字形容，應重新檢討調整旅遊補助，宜蘭應比照台東補助方案，花蓮觀光振興補助8億元，台東預估補助2億元，希望宜蘭能比照台東補助方式，讓宜蘭、花蓮、台東推動觀光一致。

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交通部長李孟諺則表示，交通部持續關心宜蘭觀光狀況，根據初步統計，宜蘭訂房率約45%，花蓮住房率只有16%，台東住房率32%，6月開始已針對花蓮推動住房優惠，台東規劃8月1日開始，宜蘭6和7月有童玩節活動，將觀察宜蘭暑假訂房率情況，相關活動也會協助，觀察訂房率是否回升，6月和7月將滾動式檢討，看看是否跟台東一起處理。

李孟諺指出，在此之前，台灣好行免費和台灣觀巴2折優惠，宜蘭縣將先納入，比照花東優惠措施。

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