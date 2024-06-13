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玉旨武玄壇合婚媽祖慘了！遭起底是「黑廟」　還涉違建+逃漏稅

▲台南市議員邱昭勝市政總質詢時，指該神壇炒聲量炒過頭，民政局長姜淋煌回應表示，武玄壇並未立案，現在也遭檢舉違建、逃漏稅，後續將依法查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員邱昭勝市政總質詢時，指該神壇炒聲量炒過頭，民政局長姜淋煌回應表示，武玄壇並未立案，現在也遭檢舉違建、逃漏稅，後續將依法查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南仁德區私人神壇「玉旨武玄壇」近期「合婚」爭議，由於牽涉到台灣傳統信仰人氣最旺神明媽祖及關聖帝君，近來引發廣大信徒怒火，引發輿論撻伐，13日市政總質詢市議員邱昭勝指該神壇炒聲量炒過頭，民政局長姜淋煌回應表示，武玄壇並未立案，現在也遭檢舉違建、逃漏稅，後續將依法查處。

民政局長姜淋煌表示，此風波屬私人神壇未經審慎考量的行為，據該神壇說法，此訊息為內部公告文案，用字遣詞未周全而造成誤會，然而台南素有「眾神之都」美名，該神壇引發的輿論風波已對台南傳統宗教民間信仰造成負面觀感。

▲民政局強調「玉旨武玄壇」係私人神壇未立案，除遭檢舉違章，還因神壇有「消災價目表」向信徒收費，涉及逃漏稅，相關違法行為將依法究辦予以開罰。 （圖／翻攝自臉書）

▲民政局強調「玉旨武玄壇」係私人神壇未立案，除遭檢舉違章，還因神壇有「消災價目表」向信徒收費，涉及逃漏稅，相關違法行為將依法究辦予以開罰。 （圖／翻攝自臉書）

姜淋煌說，武玄壇引用的典故不恰當、不適宜，這整起事件也對鹿耳門天后宮相當不公平，人跟人結婚也需要雙方同意，哪有單方面說要結就說結，作法不恰當也不對，神明「合婚」之說更已違反宗教傳統，該神壇可能援引媽祖婆跟大道公典故，硬把關聖帝君跟媽祖配在一起，但兩尊神明年代差很遠，這種炒作方式，實在不宜。姜淋煌強調，尊重宗教信仰自由，但也應照風俗、禮俗來走，不該為了炒作而創造這個議題。

▲台南市議員邱昭勝市政總質詢時，指該神壇炒聲量炒過頭，民政局長姜淋煌回應表示，武玄壇並未立案，現在也遭檢舉違建、逃漏稅，後續將依法查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姜淋煌表示，「只能說個人造業個人擔」，該私人神壇未立案，除遭檢舉違章，還因神壇有「消災價目表」向信徒收費，涉及逃漏稅，相關違法行為將依法究辦予以開罰。

民政局強調，政府向來尊重宗教信仰文化，此次私人神壇進香引發爭議，屬寺廟間私人事務，籲各方互相尊重，共同維持良好宗教文化。

據了解，鹿耳門天后宮11日發聲明指武玄壇私自「合婚會香」，嚴重侵害廟方聲譽，要求對方公開書面道歉，並委由律師蒐集相關證據，不排除提告。

▲台南市議員邱昭勝市政總質詢時，指該神壇炒聲量炒過頭，民政局長姜淋煌回應表示，武玄壇並未立案，現在也遭檢舉違建、逃漏稅，後續將依法查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南私人神壇「玉旨武玄壇」發布神明合婚消息後引起熱議，廟方12日委託律師務所發表聲明致歉，並強調會對惡意攻擊、謾罵進行蒐證、追究，惟聲明曝光引發同名稱律師事務所公開否認受委任，再引起一波熱議，該壇13上午再度發出有律師署名用印的聲明函，以證明澄清所言非虛。

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