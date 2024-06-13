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台南市北區成功路、成功238巷口車禍　5人受傷送醫

▲台南市北區成功路、成功238巷口，13日上午11時31分許發生一起車禍，造成計程車司機及車上乘客共5人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區成功路、成功238巷口，13日上午11時31分許發生一起車禍，造成計程車司機及車上乘客共5人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市北區成功路、成功238巷口，13日上午11時31分許發生一起車禍，高姓男子駕駛自小客車，沿成功路東向西外側快車道，欲在路口左切至內側車道時，與林姓男子駕駛計程車，沿成功路路東向西內側車道直行，雙方發生交通事故，計程車林姓司機和乘客4人受傷，送醫治療無大礙，雙方駕駛皆無酒駕情事，目前肇事原因及相關責任由市警五分局調查處理中。

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