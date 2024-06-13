反對金門設觀光賽馬場　背棄九成民意！議員斥：撕裂居民情感

▲議員董森堡強烈反對「開放離島設置觀光賽馬場」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣議會第8屆第3次定期會今(13)日進行縣府專案報告，針對「離島建設條例」修法建議質詢，其中有關新增修正條文第10條之3「開放離島設置觀光賽馬場」案，引發議員董森堡強烈反對，他也以澳門、新加坡賽馬場因市場萎縮不堪虧損相繼倒閉為例，提醒目前兩岸關係持續緊張，萬一陸客從此不來，此舉無疑作繭自縛。

針對縣府所提「離島建設條例修正條文第10條之3：開放離島設置觀光賽馬場，觀光賽馬場之申請程序、設置標準、相關監督管理等事項實施辦法，由離島縣政府定之，特許經營觀光賽馬場及從事觀光賽馬者，不適用動物保護法相關規定及刑法賭博罪章之規定」乙案，議員董森堡表達堅決反對之意見，他表示，縣長陳福海過去擔任立委期間，與時任澎湖縣立委林炳坤，利用離島建設條例的漏洞，修法通過了10之2《開放離島設置觀光賭場》條例，後續澎、金、馬地區因促賭、反賭，辦理了多場公投，嚴重撕裂了島嶼民眾的情感。

董森堡指出，2017年金門地區辦理之博弈公投，在地方反賭人士多方奔走下，以及陸方政界、宗教界的強力反對，勇敢與理性的金門鄉親以24368票比2706票，將近10比1壓倒性的勝利，用智慧拒絕了在金門設置賭場，當時陳福海亦表達對公投投下不同意票，如今卻又推動金門設置觀光賽馬場離島建設條例之修法，縣府此舉無疑又在撕裂金門居民的情感、棄9成的反賭民意基礎於不顧。

對此，縣長陳福海表示要重新思考，畢竟要推動觀光還有很多的方向可以努力，對於牽涉到「賭場」這兩個字，他也表示堅決的反對；未來重大方案的推動一定要結合議員的聲音、府會共同討論，一起努力讓金門更好。