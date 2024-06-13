上半年僅345萬國際客！未達目標一半　李孟諺：今年仍拚千萬人來台

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

陸客來台看不到曙光，今年國際來台旅客目標已從1200萬人次下修到1000萬人，不過根據統計，今年上半年國際來台僅345萬人次，連500萬都不到，讓今年千萬目標備受挑戰。交通部長李孟諺表示，將加強國際觀光宣傳，目標鎖定東北亞、東南亞和北美，希望下半年比上半年好，千萬旅客目標不變。

交通部長李孟諺今受訪時坦言，截至6月11日為止，依據移民署統計，國際旅客來台有345萬人次，下半年希望推動各項活動和國際宣傳，希望下半年比上半年好，1千萬國際旅客目標不變，會持續努力。

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交通部也將擴大國際宣傳，李孟諺指出，國外據點希望增加18處，今年會再增加2處，辦事處會增加6處，希望國際觀光有在地據點和辦事處增加宣傳，東北亞、東南亞為主要目標，北美也會持續推動宣傳。

李孟諺表示，過去觀宏專案簽證給予較多彈性措施和開放，對菲律賓也會來持續推動，過去大家對觀宏專案有一點誤解，觀宏專案入境東南亞旅客真正有發生失聯只有萬分之一，相較台灣移工失聯比例其實非常低。

李孟諺強調，最近有外籍航空公司進駐到桃園機場，希望這些新航線包括北美航線可以帶來更多旅客，目標今年1千萬國際旅客，等同上半年、下半年都各要有5百萬旅客入境，航班確實還有必要再增加，會再請民航局各方面來協助。