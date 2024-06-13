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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚：民進黨一路開戰到2028　藍營「這個人」成罷免目標

▲▼民進黨中央召開 下鄉宣講 反濫權 護民主記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨中央召開 下鄉宣講 反濫權 護民主記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國會改革法案將進入覆議案表決戰，民進黨秘書長林右昌宣布，黨公職將會全台遍地開花進行宣講，讓民眾了解國會濫權的嚴重性。對此，媒體人黃暐瀚昨（12日）表示，此舉就是準備開戰，一路戰到底，現在就要決定2026、2028能不能贏。他更強調，民進黨只要罷掉葉元之這席，有機會成為國會最大黨，國民黨如果不拿出同仇敵愾的氣勢，葉元之將會非常危險。

黃暐瀚於節目《關鍵時刻》表示，民進黨秘書長林右昌集結22縣市主委在黨中央，就是直接宣布準備開戰了，要一路戰到2028。未來兩周覆議案不會過，但民進黨練兵不會停，要一路練兵到明年1月，開始罷免立委。

黃暐瀚指出，民進黨開始全台宣講，第一站更選擇立院國民黨團總召傅崐萁的本命區花蓮。公民團體也發起宣講活動，則挑選板橋、基隆，針對國民黨立委葉元之、林沛祥。而獲得全國第一高票，可能挑戰新北市長的洪孟楷，選區也在其中，就為了先挫他銳氣。

黃暐瀚認為，未來兩周全台宣講，民進黨將比照之前四大公投模式，要喚醒全台的年輕人，就為練兵。從覆議案，戰到釋憲，再戰到明年罷免，現在就要決定2026、2028能不能贏。

黃暐瀚強調，葉元之麻煩了！當時選舉只贏不到3000票，現在藍綠僅差一席，民進黨只要罷掉這席，有機會成為國會最大黨，支持者就會動員。葉必須趕快回防，國民黨如果不拿出同仇敵愾的氣勢，葉元之將會非常危險。

▼國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院交通委員會，立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

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