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民進黨議員提「藐視議會罪」　國民黨轟：綠式雙標再一樁

▲▼ 國民黨召開「綠式雙標再一樁 提覆議卻要『藐視議會罪』？」記者會，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜等出席。 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「綠式雙標再一樁 提覆議卻要『藐視議會罪』？」記者會，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜出席。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

對於民進黨阻擋國會改革法案，國民黨今（13日）召開記者會轟，凸顯各種雙標與打臉，中央反對藐視國會的國會改革，地方議會卻提出藐視議會的提案，根本是雙標作秀，呼籲提出「藐視議會罪」的民進黨議員，應該嚴正譴責行政院提出覆議案。

國民黨今日召開記者會，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜等出席。

江怡臻表示，民進黨已經喊國會改革多少年，但這次國會改革過程中，看得出民進黨沒有真心做改革，民進黨只想「讓行政權獨大，讓國會權變小」，所以民進黨的國會改革就是一場騙局。民進黨嚐到8年的行政權力，就忘了在野時的初衷，想要推動國會改革的理想，驗證了「絕對的權力使人絕對的腐化」。

江怡臻進一步指出民進黨阻擋國會改革的原因，她表示，過去8年的疫苗、快篩、光電等弊案，以及台文館的抄襲案等見不得光的事件，就是民進黨要力抗改革的目的。她並指出，賴清德總統在就職演說上，先說「多數尊重少數」，根本是民進黨的最高策略，就是抵死不從「要少數服從多數」，如果國會改革通過，接下來NCC等重要的人事權以及許多重大法案，民進黨就沒有辦法為所欲為。

▲▼ 國民黨召開「綠式雙標再一樁 提覆議卻要『藐視議會罪』？」記者會，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜等出席。 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨副發言人康晉瑜。（圖／國民黨文傳會提供）

康晉瑜也指出，民進黨過去執政將立法院當立法局，所以面對新的民意就抗拒、不願意接受。他表示，行政院提出覆議要推翻國會改革的法案、推翻藐視國會罪的立法，但包括桃園市、台北市、台中市、基隆市等議會的民進黨團，卻提出藐視議會的法案，試問為何中央政府不願接受藐視國會的法案呢？他認為，不應該行政院反對藐視國會，但地方卻「口嫌體正直」。尤其賴清德要在地方辦說明會，民進黨議員們也應該集結辦說明會，向行政院呼籲，不要提覆議，支持國會改革法案。

「行政院覆議7大理由，充斥口號却看不出何處窒礙難行！」康晉瑜問，這7大理由，除了民粹口號，哪一個與使行政院窒礙難行有關？他舉例，第一條，沒有實質討論，違反民主原則，就是堂而皇之的行政權介入立法權的審議過程；第七條懷疑官員虛偽陳述即可科以刑責，根本就是擺明的造謠。他強調，行政院、民進黨無所不用其極地阻撓改革、抗拒國會改革、抗拒新的民意，實在是讓人瞠目結舌。

▲▼ 國民黨召開「綠式雙標再一樁 提覆議卻要『藐視議會罪』？」記者會，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜等出席。 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）

凌濤指出，行政院東湊拼湊的覆議七大理由，但正式提出的覆議文件竟然變成六項理由，「其中一項民進黨側翼拿來恐嚇人民說會無差別調查民眾」，根本是胡謅的假消息，可見當時召開的記者會是假消息中心，貽笑大方。他認為，覆議理由接下來從七項變六項，再從六項變五項，都不令人意外，因為民進黨只有一項是真的「輸不起」。

凌濤表示，民進黨秘書長林右昌宣示民進黨中央不是選舉機器，因為他已熟知賴清德把「行政院當民進黨支部」，變成黨的傳聲筒。行政院法律部門淪為民進黨的考紀會、發言系統變成民進黨文宣部。而賴清德政府面臨三少數，總統票40%、國會少數、地方縣市少數，所以賴清德只能用這種行動，當成自己的遮羞布，不然面子掛不住。

至於民進黨的宣講活動，凌濤質疑哪裡是在團結台灣、哪裡不是政治對決？不願意讓總統國情報告、不願意讓官員對人民交代，保護得好好的，因此「反濫權、護民主」的行動，應該要正名為「媽寶行動」，因為民進黨將賴總統、行政官員都保護得好好的，所以巨嬰有情緒是正常的，所以需要情緒動員。他也呼籲媽寶行動不要來桃園，因為民進黨桃園議會黨團支持藐視議會罪，如果來就是打臉桃園市議會黨團，雖然他們常常被打臉，但也不能這樣，證明雙標。

▲▼ 國民黨召開「綠式雙標再一樁 提覆議卻要『藐視議會罪』？」記者會，國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨副發言人康晉瑜等出席。 。（圖／國民黨文傳會提供）
 

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