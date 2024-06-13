沈伯洋澄清「從未講過」監控中配　還原第五縱隊論：幾家媒體別再造謠

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提出控管與中共接觸的「高風險群」，藍白批評是要「監控人民」，沈則澄清，第五縱隊是假議題，重點在於資訊洩漏風險可能性。沈伯洋今（13日）受訪時還原整體時序，他表示，白紙黑字都在，自己從未講過要監控中配，且從頭到尾都說第五縱隊用詞不好，應該用風險高低，媒體居然可以用這種不三不四抹黑方式，真的不是國家之福，「說真的，有幾家媒體不要再造謠了，真的太過分。」

對於在野黨質疑，沈伯洋指出，國民黨跟民眾黨非常惡劣，還原整體時序，上禮拜有不具名官員說台灣有十萬第五縱隊，自由時報記者詢問他這個議題，報導都還在、白紙黑字還可以這樣抹黑，真的不簡單。

沈伯洋說明，自己當時回應，第五縱隊太難認定，第五縱隊不會寫在臉上，與其講第五縱隊、不如說風險高低，有人風險很高容易被利用、有些人風險較低，盤點風險是最重要的，而風險最高的就是立委，可以隨意去中國不接受管制，而且立委可以接收的國家機密是最多的。

沈伯洋強調，這也是自己為何提案立委赴中應該報准，也被藍白擋下，該篇報導出來後就被某個應該在現場的媒體說：難道沈伯洋要監控中配？接下來羅智強、所有的名嘴都說沈伯洋要監控中配，這是他從未講過的事情。

至於王鴻薇質疑為何前後不一致？沈伯洋表示，當然不一致啊！因為前面聽的根本就不是我講的，自己從頭到尾都說第五縱隊用詞不好，應該用風險高低，自己在兩次總質詢、委員會質詢、五年研究、去年記者會都在講這件事情，媒體居然可以用這種不三不四抹黑方式，真的不是國家之福，說真的，有幾家媒體不要再造謠了，真的太過分。