王義川控闖紅燈片曝光是被跟監　徐巧芯嗆：小小立委哪有能耐

記者郭運興／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（13日）爆料王義川兩度紅燈違規左轉，更秀出影片。王義川反嗆，不會像徐巧芯一樣「回去再講」，該繳的罰單馬上繳，質疑是否刻意跟蹤，大酸實際用監控手段的就是徐。對此，徐巧芯回應，她自己當時在開會，人證物證都有，王義川想像力太豐富了。王說她「跟拍」，她一個小小在野黨立委哪有這麼大能耐，這群人真的是做賊喊捉賊。

徐巧芯於臉書表示，王義川指控，她揭露民眾檢舉王兩度闖紅燈的「俠盜獵車手」內容，質疑是她「跟拍」，讓王「心生畏懼」，急喊說要調監視器。

徐巧芯表示，那王義川就快去。這當然是民眾檢舉的，不然怎麼會有罰單可以繳？她只是PO出影片和照片，尚未向警方告發。現在很多人都有行車記錄器，若發現王的行為很誇張，提供爆料給民意代表很正常。

徐巧芯指出，自己也是看了2023年的報導，看到是同台白色BMW、同樣闖紅燈，才確認民眾提供的爆料為真。去年也是民眾檢舉，提供《上報》報導，當時怎麼不說是媒體監控？

徐巧芯說，如果憨川需要她提出「不在場證明」，6月11日下午同一時間，她跟辦公室同事約在家裡開會，還叫了外送，人證物證都有，是要怎樣「影分身之術」？王義川想像力太豐富了啦。

最後，徐巧芯批評，一下說她「監控民進黨」，一下民進黨政策會執行長說她「跟拍」，她一個小小的在野黨立委哪有這麼大的能耐，這群人真的是做賊喊捉賊。

▼徐巧芯秀出不在場證明，當日同時間訂餐紀錄。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）