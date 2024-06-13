快上網報名！財政部113年統一發票盃路跑　9／22桃園開跑

▲113年統一發票盃路跑9/22桃園開跑。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

深受民眾喜愛的財政部統一發票盃路跑活動，今年已邁入第15年，將於9月22日於桃園市龜山區國立體育大學開跑。北區國稅局13日表示，即日起開放網路報名。完跑後除可兌換精美完跑禮外，活動會場還有抽獎、多樣宣導及周邊親子活動，歡迎民眾踴躍報名參加。

北區國稅局指出，今年的路跑活動，分為半馬組（21公里） 3,000名、挑戰組（10公里）3,000名及休閒組（3公里）12,000名。這項活動過去14年共舉辦55場，吸引近66萬人參加、募集超過1千多萬張發票，並將募集發票全數捐贈社福團體，發票中獎金額合計超過千萬元。

財政部次長阮清華與華南金控、第一金控、合庫金控、兆豐金控、臺灣中小企銀、彰化銀行及桃園市政府等代表，12日並一起進行「財政向前跑 臺灣最美好」起跑儀式。希望藉由全民參與的路跑活動匯聚人潮，宣傳購物消費索取統一發票的觀念，推廣雲端發票及行動支付，也希望透過發票的募集，匯集民眾的愛心，幫助弱勢族群，將愛心散播至全臺各地。

該局進一步說明，本次活動網路報名期間為6月12日下午5時起至8月1日止（或額滿為止），21公里半馬組及10公里挑戰組分別酌收報名費400元及200元，優勝者頒給獎盃及獎金；3公里休閒組只要捐贈今年9-10月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費報名參加。

賽道會經過楓林滿蔭、綠草如茵的校園、華亞科技園區及長庚養生文化村，沿途補給站將提供多樣特色美食為跑者應援。此外，主會場除了設有雲端發票體驗區及各式宣導攤位外，也安排抽獎活動、豐富的表演節目及繽紛彩繪泡泡屋、機器人等親子互動體驗，將是一場充滿愛心、歡樂、高CP值的活動！歡迎民眾攜家帶眷一起走出戶外，為健康、為愛心而跑！