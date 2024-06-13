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手機付帳「萬元LINE POINTS」慘過期！妹子崩潰：100杯星巴克沒了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲有苦主萬元LINE POINTS點數過期。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人透過LINE Pay付款而得到點數，可以用來抵消費，但小心會過期！一名男網友直呼，看到有妹子忘了使用LINE POINTS點數，價值萬元一夕間過期，無奈哀吼「可以買快100杯星巴克了！」原PO看完文章也相當震驚，「蛤～LINE POINTS居然有期限喔？」

一名男網友在Dcard表示，最近滑Threads時，看到有妹子哀喊「LINE POINTS」過期的悲劇，PO文可見，對方很少用LINE Pay扣款，某天買飲料心血來潮要扣點數時，卻發現歸0，過期點數竟有1萬2733點。

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妹子崩潰直呼，「一萬多（點數），也可以買快100杯星巴克了，錢錢飛走了！這告訴我們！有點數要記得拿來用...難怪人家都說 花錢買經驗！」

對此，原PO感到驚訝直呼，「蛤～LINE POINTS居然有期限喔？」他也隨即打開官方網站看規則，確實沒錯，「點數有效期限為最後一次獲得點數當日起算180日止，一旦超過有效期限將會立即失效」，且失效的點數無法復原。

原PO再度感到震驚地說，「真的長知識了，大家原本就知道LINE POINTS有使用期限嗎？還是跟我一樣都沒在注意？」

底下網友熱議，「好傷喔...一萬多欸」、「所以我說為什麼要囤點數？」「看到你的文章立馬讓我想到我的PI幣，還好只被扣了幾百塊，突然心裡安慰多了」、「之前偶然發現有使用期限，所以都集到可能70元以上再一起花掉，有種免費吃一餐的感覺（很適合月底沒錢時用）」、「我也不知道！是所有銀行都是這樣嗎？還是只有LINE Pay啊」、「點數有持續再增減就沒差」。

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