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台南粉專「驚喊出大事」　50嵐大進化！全場喊：終於盼到了

▲▼ 。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

▲原本只收現金，現在多了LINE Pay支付。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

網搜小組／劉維榛報導

許多人不喜歡帶現金，更偏愛電子支付！而地方粉專《台南式 Tainan Style》笑稱出大事了，指出原本只收現金的台南50嵐，悄悄多了LINE Pay支付管道，引來6千多名網友笑虧超進化，「終於不用為了買50嵐去領錢了」；不過更多人敲碗喊話，「何時有1號？」

粉專《台南式 Tainan Style》貼出一張50嵐窗台的照片，接著驚呼「台南出大事！50嵐可以用LINE Pay了，而且Uber Eats上也點得到！」

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畫面可見，玻璃窗上左側藍框寫著「只收現金」，如今右側卻出現熊大LINE Pay的熟悉標牌，提供客人新的電子支付管道。

一票人都驚呼，「真的餒～早上去買有看到」、「說實話，身為觀光之都台南，行動支付普及速度有點太慢，真的不愛帶零錢出門啊啊啊」、「早就要跟上了，不然50嵐北部一堆可以用行動支付了」、「終於盼到了」、「終於！每次現金有點麻煩」、「終於～在高雄太習慣LINE Pay，上禮拜去台南買忘記帶現金」、「終於不用為了買50嵐去領錢了」、「我覺得台南50嵐可以刷載具就已經很先進了，沒想到真的又進化了」。

更有趣的是，點餐區窗台還特別說明「台南區50嵐無販售布丁、椰果、1號」，因此不少人喊話，「何時有1號」、「有一陣子很夯1號，才知道台南沒有」、「為什麼沒有四季春+椰果...哭哭，回去都喝不到」、「原來台南沒1號」、「沒有1號就不是50嵐了」。

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關鍵字：

50嵐LINE Pay行動支付1號椰果現金

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