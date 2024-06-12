台南農漁地景藝術節連3週接力登場　黃偉哲邀體驗在地農漁文化

▲台南市政府舉辦「台南400農漁地景藝術節」，市長黃偉哲邀請民眾6/15、6/22、6/29連續3個週六，一起來感受在地農漁文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南是台灣重要的農業生產基地，今年適逢台南400，台南市政府邀請國內傑出表演團隊，結合台南壯闊的山海樣貌，舉辦「台南400農漁地景藝術節」，台南市長黃偉哲12日主持活動宣傳記者會，邀請民眾6/15、6/22、6/29連續3個週六，一起來感受在地農漁文化。

記者會現場並由台灣芭蕾舞團帶來搶先看演出，市議員沈家鳳及李宗翰也到場共襄盛舉。黃偉哲市長表示，在台南發展歷史中，農業扮演相當重要的角色，以往大眾對農漁民的想像，大多是純樸的濃漁村生活以及農漁民辛勤地工作。在迎接台南400年的重要時刻，台南市政府希望藉著農漁地景藝術節，呈現農漁村美麗的另一面，也讓更多人親近並瞭解在地農漁文化。

農業局說明，「台南400農漁地景藝術節」地景劇場，上半年度規劃3場演出，分別邀請台灣芭蕾舞團、出南方劇團、朱宗慶打擊樂團2，在白河馬稠後關帝廳、安平觀夕平台、大內走馬瀨農場，以不同的場域地景，創作芭蕾舞、歌中劇以及親子打擊樂。以不同的演出形式演出，是一項創新與挑戰，同時透過舞台與環境的營造，更可以讓觀眾融入在表演中，對於台南的農漁也有更多的認識。

「台南400農漁地景藝術節」地景劇場首場演出在本週六（6/15）下午4時登場，由台灣芭蕾舞團和鋼琴家郭宗翰合作帶來蓮池芭蕾《蓮韻翩翩—綻放白河》，展演舞台搭設於蓮花池水域中，世界首創池中芭蕾與鋼琴演奏，演出分為五個段落，每個段落以顏色來區分主舞者，伴隨鋼琴伴奏翩翩起舞。以蓮池為景、天空為幕，充分呈現地景劇場的特色，舞者有如一朵朵盛開的蓮花，演繹蓮花「白」、蓮花「紫」、蓮花「粉」及蓮葉「綠」，透過蓮花葉及花瓣顏色為創作主軸，展現蓮花的純淨、嬌羞、清新、神秘等意涵與象徵。

第2場於下週六（6/22）下午4時登場，安排出南方劇團演出歌中劇《戀戀蚵南里》，以安平觀夕平台與大海為背景，蚵棚、蚵串與筏船為舞台的地景劇場，結合演唱會與舞台劇的形式，呈現歌中劇，透過輕鬆悠揚、詼諧逗趣的呈現，傳達養蚵產業的文化與現況。表演區域位於沙灘，民眾可攜帶野餐墊席地而坐，聽金曲歌王許富凱與金曲歌后曹雅雯輪唱台南歌曲，聆聽台南故事，感受在地文化。

第3場演出6/29（六）下午5時登場，朱宗慶打擊樂團2的親子音樂會《藝擊玩家》將透過音樂互動，帶出台南畜產的產業文化特色並以樂器響聲、音樂來模仿動物的聲音融合打擊樂演出。從「農業與畜牧」的主題發想，以〈夢幻列車〉做為遊歷台南的啟程，演出中以小朋友耳熟能詳的旋律配合這次農業與畜牧的主題，安排醜小鴨、小白兔愛跳舞等兒歌，經過改編成打擊樂來演出，給人耳目一新的感受。屆時歡迎大家裝扮牛、馬、雞、鴨…等動物造型，一起到現場與豆莢寶寶一同唱歌跳舞開心玩音樂，演出後也將舉辦豆莢寶寶的拍照見面會。