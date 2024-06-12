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來歸仁輸贏！駁火35槍1死1傷　兇手二審判11.5年「瘋狗彬」仍輕判

▲台南歸仁圓環2022年6月間發生槍擊命案，槍手吳男一審被判13年徒刑，張男判4年6月，台南高分院12日改判吳男11年6月、張男維持原判。（圖／記者林東良攝）

▲台南歸仁圓環2022年6月間發生槍擊命案，槍手吳男一審被判13年徒刑，張男判4年6月，台南高分院12日改判吳男11年6月、張男維持原判。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南歸仁圓環2022年6月間發生一起槍擊命案，53歲洪姓男子與角頭張旭彬酒後發生衝突，雙方相約台南歸仁圓環談判，張旭彬未現身卻教唆吳姓小弟等3人前往赴約，雙方駁火35槍，其中洪男中彈身亡，吳男左腰中槍遭丟包醫院，吳男一審被判13年徒刑，張男判4年6月，台南高分院12日改判吳男11年6月、張男維持原判。

53歲洪姓死者住台南歸仁、綽號「七甲財」，「瘋狗彬」張旭彬原住台南中西區，後在安平租屋開茶行，洪、張兩人熟識，2022年6月9日凌晨兩人在安平飲酒，張男因不滿洪男教訓其手下江姓小弟，雙方發生口角，張男朝洪男砸酒杯，洪男怒嗆張男前往歸仁圓環輸贏。當天凌晨4時40分許，洪男由楊男駕車載往歸仁圓環，張男的江姓、游姓及吳姓小弟，則開著白色汽車到場等候。

▲歸仁圓環1死1傷槍擊命案，台南地院判張姓角頭4年6月、吳男13年徒刑，江姓、游姓2名被告則判無罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雙方一到場，就開始駁火，36歲吳男持長槍、悄悄走到洪男副駕駛座旁，近距離朝洪男開槍，現場槍聲大作，當時適歸仁分局巡邏車正好在一旁郵局簽巡邏箱，警網趕抵現場只見2車急速駛離，地上遺留1個長槍彈匣、35枚彈殼。

重傷的洪男由友人載往醫院，經搶救仍不治，而吳男也左腰中1槍，由江男與游男開車載到成大醫院丟包在急診室門口，幸好急救後幸運撿回1命。事後警方逮捕吳男等人及涉嫌教唆的角頭張旭彬。

一審法官開庭時，吳男否認有殺人犯意，並稱是對方先開槍自己是防衛，僅承認槍枝部分。吳男說他自己虔心向佛，家中還有2名年幼子女，希望法官能從輕發落，讓他能籌措賠償死者和解金。張旭彬則否認教唆，也不知吳男持有槍枝子彈。

台南地院2023年2月一審判決，依寄藏槍械及殺人罪合併判吳男13年徒刑，張旭彬非法持有槍械判4年6月刑；台南高分院12日改判吳男合併應執行11年6月刑、張男維持一審原判；另江姓、游姓兩名小弟一審判無罪，並未上訴。

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