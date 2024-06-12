勞動部台南就業中心助高齡阿伯回歸職場　找回快樂生活

▲阿成伯透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心就業協助，並運用「55Plus壯世代就業促進措施」，於今年4月初獲取童書公司的業務主管工作，至今工作已逾2個月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

積極開朗的阿成伯退而不休，覺得工作是生活的一部份，重返職場是最開心的事，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心就業協助，並運用「55Plus壯世代就業促進措施」，於今年4月初獲取童書公司的業務主管工作，至今工作已逾2個月，工作滿90日還可領取勞動部第1次就業獎勵金3萬元。

阿成伯今年71歲，曾在印刷業擔任廠長工作超過40年，55歲退休後非常不適應，仍繼續工作。在2023年底因故離職，經休息了幾個月，還是覺得有工作才有重心，所以在2024年3月初到台南就業中心辦理求職登記。當天就服員並沒有幫阿成伯找到合適的工作，阿成伯抱持開朗的態度說：「找工作就是要多方嘗試，放出風聲，讓人家知道你在找工作，如果有人知道有不錯的職缺，就會通知我」。阿成伯也很積極，偶爾都會來就業中心找工作或看報紙上的職缺。

台南就業中心就服員對阿成伯找工作態度印象深刻，時刻留意合適職缺，發現有一家童書公司，很多人都是看他們的書長大的，企鵝創意出版有限公司提供業務主管的職缺，職稱為副總經理，工作內容為管理印務、業務推廣、與客戶端聯繫溝通及開拓客源。就服員聯繫童書公司，表示為避免中高齡朋友工作過於勞累，願意彈性調整工作時間，提供友善的工作環境。就服員馬上想到阿成伯，立即與他聯繫，經述明職缺內容及徵詢意願。

阿成伯剛開始聽到副總經理的頭銜嚇了一跳，後來就服員跟他說明後，覺得就服員真的很用心，立即同意前往應試。就服員覺得以阿成伯在印刷業的經驗及正向開朗的心態，工作內容是可以勝任的，果真被公司所錄用，而且薪資比求才登記高出4000元。阿成伯開心的說：「我可以上班了」，而且工作地點離他家不遠，公司還有彈性上下班。

現今阿成伯就業即將滿90日，公司發行人兼社長葉燕青也對他表現讚賞有佳。阿成伯不僅找到好工作，又可以向原推介的台南就業中心提出第1次「壯世代就業獎勵」申請3萬元，如果再工作滿90日，可再提出第2次申請3萬元，共可獲得6萬元獎勵金。而童書公司在提供職缺時有提出職場支持輔導計畫，提出友善協助方案，連續僱用阿成伯滿30日，補助童書公司3000元獎勵金，最長補助12個月。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，為鼓勵年滿55歲以上及45歲以上依法退休的壯年朋友，想重啓人生第二春，勞動部送獎勵金，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵，並鼓勵雇主為公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。希望雇主們共同協助中高齡及高齡者等特定身份朋友重返職場。