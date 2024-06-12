「關公娶聖母」被罵慘！武玄壇3點聲明道歉：只有進行會香活動

▲台南玉旨武玄壇發出聲明。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇）



記者施怡妏／綜合報導

台南玉旨武玄壇鬧出「關公娶聖母」合婚風波，引起大批信徒不滿，對此，「台南玉旨武玄壇」發出聲明，「主祀神明進行合婚儀式，係本壇內部特別宗教科儀，僅限內部人員參與而無對外公開」，因用字遣詞不當以及文案外流引發誤會，深感抱歉，同時也針對惡意攻擊的酸民蒐證提告。

「台南玉旨武玄壇」委託律師事務所發出3點聲明，玄壇因舉行主祀神明的合婚儀式，連日來的媒體和網路報導，占用了大量的媒體資源，造成不必要的社會紛擾，對此，深感遺憾並道歉。

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聲明指出，合婚儀式是內部特別的宗教科儀，並未對外公開，只有內部人員參與。儀式過程中，只有安排前往鹿耳門天后宮進行「會香」活動，並未與鹿耳門天后宮的天上聖母進行合婚。然而，由於內部公告的文字描述不周全，以及內部控管不當導致公告外流，引發外界誤會，也造成鹿耳門天后宮的困擾。對此，南武玄壇再次表示歉意。

聲明指出，雖然宗教信仰觀念與一般民間信仰觀念不同，但所有儀式活動都遵守現有法規，受到宗教和言論自由的保護。該壇呼籲社會各界包容，不要持續進行無根據的猜測和指摘。如果有對南武玄壇合法宗教信仰的惡意攻擊、謾罵，該壇將蒐證並採取法律行動，以保護自身的宗教信仰自由權利。

▲台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議 。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇）



聲明稿全文：

台南武玄壇（下簡稱本壇）為主祀神明舉行合婚儀式事件聲明如下：

一、近日本壇為奉祝主神舉辦神明合婚科儀,因宗教信仰觀念之殊異，而引發社會各界疑慮，招致民間各方輿論點評，甚至連日經媒體、網路串聯報導，為此事件占用大量媒體傳播資源，造成不必要之社會紛擾，本壇深表遺憾與歉意。

二、本壇已透過媒體努力釋明，關於本壇主祀神明進行合婚儀式，係本壇內部特別宗教科儀，僅限內部人員參與而無對外公開，且僅於過程中安排前往鹿耳門天后宮進行「會香」活動，並非本壇主祀神明與鹿耳門天后宮分靈之天上聖母舉行合婚，此訊息亦經鹿耳門天后宮人員另於媒體證實可稽。然本壇於事前之內部公告文案描述，用字遣詞未經周全斟的，同時因內部控管不當導致該公告文案外流，以致引發外界多方猜疑誤會，也造成鹿耳門天后宮不必要之困擾，本壇為此再次誠摯地表示歉意。

三、本壇之宗教信仰觀念，雖或殊異於一般民間信仰觀念，惟基於信仰觀念所從事之儀式活動均遵守現有法規範，故仍受宗教、言論自由之保障。而本次造成外界紛擾之宗教儀式，僅是本壇內部舉人員參與之特別科儀，並無對外公開、推廣宣揚之意圖，祈請社會各界予以包容，勿持續妄加揣測、指摘。若針對本壇合法宗教信仰繼續之惡意攻擊、罵，本壇亦將蒐證並採取相應之法律行動予以追究，以捍衛自身宗教信仰自由權利。