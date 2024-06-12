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大陸 大陸焦點 特派現場

內幕／上海「雙城踩線團」最後一刻入台　北市府端午節前夕加班協助

▲▼ 大陸演員胡歌、上海市台辦主任鍾曉敏（粉衣）、上海市台辦副主任陽禮華（黑衣） 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲ 上海市台辦主任鍾曉敏（右）、副主任陽禮華（右後）恰巧與胡歌同班機抵台 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者任以芳／台北報導

大陸演員胡歌今（12）日來台展開私人行程，恰巧同班機上海台辦主任鍾曉敏、副主任陽禮華一行10多人。據了解，這次上海「雙城踩線團」趕昨11日最後一刻確認通過入台手續，北市府端午節前夕曾加班協助。鍾曉敏特地率領相關單位局處級官員來台踩點，除了商討今年「雙城論壇」主題，上海市長龔正來台也是討論細節。另外，鍾曉敏一行考察動物園也列為主要行程之一。

上海台辦主任鍾曉敏先前因疫情未能來台，今年升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長後，「首次」帶著新身份來台交流。另外，同行上海市台辦副主任陽禮華上任一年半，此行「首次」赴台，主責海外事務交流，兩人率團將與北市府協商討論雙城論壇事宜。

據了解鍾曉敏一行12日上午抵台，明13日上午與台北市長蔣萬安會見，14日將在君悅與台北市議會相關人員餐敘，15日傍晚5點多從松山搭機離台。

知情人士指出，「雙城踩線團」4天3夜行程除了與北市府各單位溝通「雙城論壇」事宜，如何安排上海市長龔正來台將是雙方協議細節重點之一。此外，蔣萬安曾提出上海小貓熊落地北市，鍾曉敏一行也會去台北市立動物園考察。

知情人士進一步說，「雙城踩線團」提前幾個月申請，來台過程非常不容易。鍾曉敏一行共十多人，成員來自上海市各單位「局處級官員」，所有人依陸委會要求，於7日端午節前夕完成各種補件，北市府大陸小組為此當天加班到晚上10點多，希望上海方面成員能趕在12日順利入台。

最終端午節過後，「雙城踩線團」入台證於11日最後一刻被許可，所有成員12日順利來台，至於鍾曉敏一行與大陸明星胡歌同班機是純屬巧合，完全是不同團，目的也不一樣，就是為了「雙城論壇」而來。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

依照往例，每年舉行的「雙城論壇」地點由台北、上海輪流舉行，輪到哪一個城市主辦，對方「踩線團」至少來協商兩到三次，先定調每年主題以及分論壇內容，再由雙方局處級層級相互對接合作細節。上海市台辦聯絡處長徐皓今年5月底才剛帶隊來台。

知情人士也透露，為何鍾曉敏這次一口氣率領10多名官員來台，主要考量現在赴台申請手續時間流程較久，該團所有局處級成員有可能「首次」來踩線，也可能是最後一次，上海方面希望此行把所有事情初步定案。

兩岸關係緊繃之際，鍾曉敏率團赴台交流，成為賴政府上任後，陸方首位層級最高官員訪台，展現陸方友善回應。儘管陸委會因職責緣故，把關嚴格，這次雙方共識都是朝好的方向前進，希望如賴政府所言，持續延續健康有序交流。

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