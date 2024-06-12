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大陸 大陸焦點 特派現場

為雙城論壇鋪路？　「上海台辦主任」鍾曉敏與胡歌「同抵」松機

▲▼大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（中）今天上午來台，台北市觀傳局長王秋冬（右）也陪同在旁。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（中）上午「同機」抵台。台北市觀傳局長王秋冬（右）也陪同在旁。（圖／ETtoday攝影中心）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸影星胡歌睽違6年再度訪台，令人意外的是，胡歌在出關時，記者也捕捉到「同機」但「不同團」的上海市台辦主任鍾曉敏，只見她笑容可掬的揮手致意，這也令各界多了許多聯想，猜測鍾曉敏此行是否為了台北、上海「雙城論壇」鋪路。

胡歌一行人12日上午搭乘上海航空FM801航班，在上午11點抵達台北松山機場，接機大廳早已有大批粉絲守候，胡歌親切向粉絲打招呼的同時，記者也拍到身穿粉紅色西裝外套的鍾曉敏主任在，滿臉微笑。進一步觀察還能發現，胡歌與鍾曉敏的後方，還有上海市台辦副主任陽禮華。

台北、上海「雙城論壇」過去多在7月、8月舉行，鍾曉敏及陽禮華此次同行，令外界多了許多聯想，包括是否為了「雙城論壇」進行前置作業，甚至是為了上海市長龔正出席「雙城論壇」鋪路。

▼胡歌（左）、鍾曉敏（右），以及上海台辦副主任陽禮華（中後）。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼為雙城論壇鋪路？上海台辦主任鍾曉敏「跟胡歌一起訪台」。（圖／ETtoday攝影中心）

事實上，每年「雙城論壇」舉行之前，上海市都會先派「踩線團」來台進行前置作業，上海市今年5月底才派過一團「踩線團」來台，由上海市台辦聯絡處長徐皓帶隊。

當時，台北市長蔣萬安還親自證實此事，他表示，「雙城論壇」是目前兩岸官方僅存、唯一的交流溝通機制，希望能夠持續維持，特別是在兩岸越緊張的時候，越需要溝通交流。

值得注意的是，據陸媒5月的報導，鍾曉敏日前升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長，目前仍兼任上海市台辦主任。

公開資料顯示，鍾曉敏生於1972年10月，取得法學博士學位，長期在上海市服務，歷任上海市商務委副主任、中國國際進口博覽局副局長，長寧區委常委、副區長等職，並於2021年2月起擔任上海市台辦主任。

▼台北市長蔣萬安（左）去年赴上海參加雙城論壇，曾邀請上海市長龔正（右）來台。（圖／蔣萬安臉書）

▲台北市長蔣萬安率團出席上海雙城論壇▼ 。（圖／蔣萬安臉書）

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