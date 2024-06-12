幕後／陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　龔正來台有望？台辦主任踩點3天

▲大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（中）今天上午來台，台北市觀傳局長王秋冬（右）也陪同在旁。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

中國大陸藝人胡歌12日抵台，部分民眾只把目光聚焦在藝人身上，但其實隨行來台的上海台辦主任鍾曉敏才是真正話題，且台北市觀傳局長王秋冬陪同。據了解，鍾曉敏是作為雙城論壇的先遣部隊抵台，由於是自2020年後首提升層級，象徵了陸方對台釋出善意，但是否代表上海市長龔正未來有望參加雙城論壇，就待北市府與台辦討論，以及總統賴清德政府能否也釋出善意。

胡歌12日中午飛抵台北松山機場，低調出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，本次對話的主要對象是台灣的青年導演、影片創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。不過，一般民眾僅將目光放在胡歌身上，沒發現一旁出現身穿粉紅色西裝外套的上海台辦主任鍾曉敏，還有過去以台北市副秘書長身份處理雙城論壇事務的台北市觀傳局長王秋冬接機。

據了解，胡歌參與的「對話青年」活動申請定調為私人的影視文化交流，不牽涉任何政治意涵，與鍾曉敏來台申請不同；鍾曉敏確實是作為每年例行舉辦的台北上海雙城論壇先遣團隊來台，跟北市府溝通討論雙城論壇。

作為雙城論壇先遣團隊的鍾曉敏將在台北待2至3天，12日在北市府陪同下，已有赴松菸、大巨蛋廊帶踩點，待雙方討論最終要參訪的地點；此外，鍾曉敏也將於13日早上9時與台北市長蔣萬安見面，更進一步討論雙城細節。

台北上海雙城論壇自前市長郝龍斌2010年任內舉辦至今，歷經郝龍斌、柯文哲與蔣萬安3位市長任內，儘管兩岸氛圍越來越緊張，但仍持續保持善意交流，從未中斷，也成為了與對岸唯一的官方溝通管道，地位十足重要。

自從2020年新冠肺炎疫情後至今，加上兩岸氛圍持續緊張下，再也沒有上海台辦主任層級人士訪台。據了解，在2023年2月台灣燈會時，其實原本是鍾曉敏要帶隊來台訪問，可是因為台灣部分政治因素，最終被迫降一層級，變成副主任李驍東。

據了解，今年雙城論壇將於7月下旬或8月下旬舉辦，此次先遣團隊層級提升，象徵了陸方對台灣釋出善意，但是否等同於上海市長龔正會親自出席屆時的雙城論壇，待上海台辦與台北市政府進一步討論，以及520後將兩岸關係急速冰凍的總統賴清德政府對陸態度。