　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　龔正來台有望？台辦主任踩點3天

▲▼大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（中）今天上午來台，台北市觀傳局長王秋冬（右）也陪同在旁。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（中）今天上午來台，台北市觀傳局長王秋冬（右）也陪同在旁。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

中國大陸藝人胡歌12日抵台，部分民眾只把目光聚焦在藝人身上，但其實隨行來台的上海台辦主任鍾曉敏才是真正話題，且台北市觀傳局長王秋冬陪同。據了解，鍾曉敏是作為雙城論壇的先遣部隊抵台，由於是自2020年後首提升層級，象徵了陸方對台釋出善意，但是否代表上海市長龔正未來有望參加雙城論壇，就待北市府與台辦討論，以及總統賴清德政府能否也釋出善意。

胡歌12日中午飛抵台北松山機場，低調出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，本次對話的主要對象是台灣的青年導演、影片創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。不過，一般民眾僅將目光放在胡歌身上，沒發現一旁出現身穿粉紅色西裝外套的上海台辦主任鍾曉敏，還有過去以台北市副秘書長身份處理雙城論壇事務的台北市觀傳局長王秋冬接機。

據了解，胡歌參與的「對話青年」活動申請定調為私人的影視文化交流，不牽涉任何政治意涵，與鍾曉敏來台申請不同；鍾曉敏確實是作為每年例行舉辦的台北上海雙城論壇先遣團隊來台，跟北市府溝通討論雙城論壇。

作為雙城論壇先遣團隊的鍾曉敏將在台北待2至3天，12日在北市府陪同下，已有赴松菸、大巨蛋廊帶踩點，待雙方討論最終要參訪的地點；此外，鍾曉敏也將於13日早上9時與台北市長蔣萬安見面，更進一步討論雙城細節。

台北上海雙城論壇自前市長郝龍斌2010年任內舉辦至今，歷經郝龍斌、柯文哲與蔣萬安3位市長任內，儘管兩岸氛圍越來越緊張，但仍持續保持善意交流，從未中斷，也成為了與對岸唯一的官方溝通管道，地位十足重要。

自從2020年新冠肺炎疫情後至今，加上兩岸氛圍持續緊張下，再也沒有上海台辦主任層級人士訪台。據了解，在2023年2月台灣燈會時，其實原本是鍾曉敏要帶隊來台訪問，可是因為台灣部分政治因素，最終被迫降一層級，變成副主任李驍東。

據了解，今年雙城論壇將於7月下旬或8月下旬舉辦，此次先遣團隊層級提升，象徵了陸方對台灣釋出善意，但是否等同於上海市長龔正會親自出席屆時的雙城論壇，待上海台辦與台北市政府進一步討論，以及520後將兩岸關係急速冰凍的總統賴清德政府對陸態度。

ET快訊
韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了
張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元　準備要上市上櫃
快訊／館長健身房「成吉思汗」遭貨車衝撞！
幕後／陸釋善意「雙城先遣團」　龔正來台有望？台辦主任踩點3天
台中男「已確診6次」症狀曝！　醫嘆：每次中完以為自己無敵
富商偷吃女兒鋼琴老師　家裡出現女性內衣褲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨啟動「反濫權護民主」全台開講　首波鎖定花蓮、雙北、台南

「雙城先遣團」上海台辦主任訪台3天　明與蔣萬安碰面交流

賴清德：民進黨要與社會結合　讓黨成為青年參政搖籃

幕後／陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　龔正來台有望？台辦主任踩點3天

陸男駕快艇「直達」淡水河！邱毅揭4訊息：證明中國隨時可統一台灣

綠白互批「造謠者」！　民進黨揭2例轟黃國昌「扭曲事實」

行政院擬修消防法增職安專章　明定優先編列裝備預算

批藍白版《財劃法》離譜　林右昌：打算永遠放棄中央執政？

徐巧芯爆料主管會議內容　林右昌喊「可怕」：監控民進黨中央？

詐騙零容忍！　賴清德喊話朝野：福國利民為優先

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

民進黨啟動「反濫權護民主」全台開講　首波鎖定花蓮、雙北、台南

「雙城先遣團」上海台辦主任訪台3天　明與蔣萬安碰面交流

賴清德：民進黨要與社會結合　讓黨成為青年參政搖籃

幕後／陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　龔正來台有望？台辦主任踩點3天

陸男駕快艇「直達」淡水河！邱毅揭4訊息：證明中國隨時可統一台灣

綠白互批「造謠者」！　民進黨揭2例轟黃國昌「扭曲事實」

行政院擬修消防法增職安專章　明定優先編列裝備預算

批藍白版《財劃法》離譜　林右昌：打算永遠放棄中央執政？

徐巧芯爆料主管會議內容　林右昌喊「可怕」：監控民進黨中央？

詐騙零容忍！　賴清德喊話朝野：福國利民為優先

Soya把分手寫成歌「終於接受失戀」！　105字吐情變心聲

2024年度勞動法令校園巡迴宣導活動　首場劇團展演於白河國小登場

快訊／領航猿盧峻翔大復活砍18分　領航猿總冠軍G2痛宰國王20分

端午粽飄香竟有「症候群」　台中醫院：腸胃不適急診增2成

台南農漁地景藝術節連3週接力登場　黃偉哲邀體驗在地農漁文化

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

瑞寶重返台灣曝光限量錶　機刻雕花加大明火琺瑯美翻

民進黨啟動「反濫權護民主」全台開講　首波鎖定花蓮、雙北、台南

快訊／館長健身房「成吉思汗」疑遭尋仇！貨車撞進大廳　警逮2人

結合祭典的城市外交　黃偉哲會北海道議長、議員交流互動熱絡

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

政治熱門新聞

質詢脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免　高金素梅：我正面迎戰

黃國昌直播D槽露餡　「台鹽子公司」內鬼被曝光

新冠又來了！詹江村傻：開會有人狂咳「未戴口罩」

徐巧芯爆王義川資料來源「中華電信子公司」　中華電信秒打臉：沒有

澎湖輪載客率破6成首推「海上嘉年華遊程」　4天3夜不到6千元

花東快非畫大餅　卓揆要求縮短部落諮商時間

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

新竹棒球場7包土送美檢驗沒下文？　議員斥說謊：高虹安根本沒送

幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝　晚間留飯店吃素

蔡賴互信危機再起？　黃揚明爆：柯建銘突刪蔡英文對黨內叮嚀

北市第一殯儀館走過一甲子今開拆　蔣萬安曝未來4大用途

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

幕後／陸釋善意！「雙城先遣團」層級提升

徐巧芯爆料主管會議內容　林右昌喊「可怕」

更多熱門

相關新聞

上海台辦主任明與蔣萬安見面談雙城

上海台辦主任明與蔣萬安見面談雙城

中國大陸藝人胡歌12日抵台，部分民眾只把目光聚焦在藝人身上，但其實隨行來台的上海台辦主任鍾曉敏才是真正話題，且台北市觀傳局長王秋冬陪同。據了解，鍾曉敏是作為雙城論壇的先遣部隊抵台，由於是自2020年後首提升層級，象徵了陸方對台釋出善意，將與台北市長蔣萬安於13日上午見面，進一步討論雙城事宜。

上海台辦主任與胡歌「同抵」松機

上海台辦主任與胡歌「同抵」松機

批《財劃法》修法　林右昌：永遠放棄中央執政？

批《財劃法》修法　林右昌：永遠放棄中央執政？

胡歌人生智慧：不苛求堅強、樂觀

胡歌人生智慧：不苛求堅強、樂觀

胡歌甩光環：拍攝現場沒有明星！

胡歌甩光環：拍攝現場沒有明星！

關鍵字：

北市台北市台北市政府國民黨蔣萬安雙城論壇鍾曉敏胡歌上海台辦

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵開會懲處申誡2次

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

蔡尚樺火大回應！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面