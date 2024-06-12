胡歌被禁說「上海、繁花」？陸委會：空穴來風無法評論

▲胡歌出席「對話青年」活動。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸影星胡歌睽違6年再度來台，受到各界關注，但有媒體報導，他此次來台「規矩多」，座談會被要求不能提到「上海」及「繁花」。對此，陸委會晚間表示，相關報導是空穴來風、無法評論。

胡歌12日搭機抵達台北，下午出席了在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，有媒體報導，因「規矩多」，被要求整場活動都不能提到「上海」及「繁花」兩個關鍵字。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



雖然報導未明確指出是何方做出的要求，但不少人都聯想到負責處理胡歌來台申請案的陸委會。同時，也有報導指出，陸委會派了兩人前往活動會場，「關注」有沒有不符申請事項的內容。

對此，陸委會晚間表示，政府向支持兩岸健康有序交流，本次胡歌應台北市影音節目製作商業同業公會邀請，來台參加「對話青年」影視經驗交流活動，是以短期專業交流事由提出專案申請，政府相關單位也依既有專業交流法令規定與權責，通案性提醒。

陸委會指出，有關媒體報導活動不能提到「上海」和「繁花」係空穴來風，本會無法評論。陸委會還說，本會樂見兩岸藉由影視作品相互增進瞭解，也歡迎中國大陸演藝人員來台分享影視從業經驗。

事實上，胡歌後來在活動中多次主動提及了「繁花」的相關話題。

▼胡歌步出機場。（圖／記者劉亮亨攝）

