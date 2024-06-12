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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

低調現身！胡歌「對話青年」活動與雙城有關？　蔡詩萍：完全兩件事

▲▼台北市市政質詢，北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者李毓康攝）

▲北市文化局長蔡詩萍。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中國大陸藝人胡歌睽違6年再度訪台，今（12日）出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，與台灣青年導演、影片創作者私人交流，全程不對外開放，而幕後推手為台北市影音節目製作商業同業公會。台北市文化局長蔡詩萍下午準備快閃赴活動現場露臉前，在議會被問到此次活動跟雙城論壇先遣有無關係？蔡表示「完全沒有」。

胡歌本次訪台的行程規劃，12日中午飛抵台北松山機場，低調出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，本次對話的主要對象是台灣的青年導演、影片創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。本次的交流定調為私人的影視文化交流，不牽涉任何政治意涵，我方涉兩岸相關單位也樂觀其成，給予鼓勵。

▲胡歌 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲胡歌12日抵松山機場 。（圖／記者劉亮亨攝）

由於台北市文化局屬於場地租借單位，蔡詩萍下午3時30分左右低調現身活動，向對方打招呼後便匆匆低調離開。而蔡詩萍在出席台北市議會大會，會後準備趕往松菸前，被問到文化局此次扮演的相關角色時，蔡詩萍保守地說「他們來租場地，我們沒有任何角色」。

至於從文化局角度來看，是否希望可跟對岸有些演藝民間交流？蔡詩萍回應，「從文化角度，我們當然歡迎有更多交流」，而中央審核胡歌來台過程中，基本的態度也很明確，希望在文化、藝文交流上開窗口。

由於此次上海台辦主任鍾曉敏也出席活動，是不是上海台辦幫了很大的忙？蔡詩萍僅說「這是巧合」、「我不清楚」。媒體追問此次活動跟雙城論壇先遣有關？蔡詩萍直言「完全沒有，這是兩件事情。」

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

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