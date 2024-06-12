找解方鬆綁大巨蛋！北市議會今朝野協商　李四川、林奕華列席

▲台北市議會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大巨蛋能否開演唱會剩下最後關卡，台北市議會議長戴錫欽12日下午召開朝野協商，討論如何針對使照註記條件進行解套；他表示，若能順利形成共識，那就送交下禮拜三的大會通過，也會送交市政府參考；如果大家有不同意見，那也尊重大家，或許就由個別黨團或議員提出提案。此次協商議會藍綠白朝野三黨皆有代表出席，市府則由副市長李四川、林奕華列席。

戴錫欽說，議員對於程序以及對這時間點召開政黨協商有些疑慮，透過程序發言這本來就是議事常態，「我也透過說明告訴他們，因為政黨協商本來就是非議事規範裡面明訂的，而是議會的議事慣例」，不管是透過議員本身提案或是市府提案，或主席認為有重大議題需要政黨協商，本來就可以發動這樣的政黨協商程序。

「更何況，大巨蛋本來就是大家眾所關注的重點議題。」戴錫欽指出，在總質詢期間不分黨派，所有議員都針對大巨蛋是否應該舉辦演唱會這件事情，表達非常多的見解。

戴錫欽強調，市政府有市政府的行政職權該做處理，但這次的政黨協商跟市政府一點關係都沒有，是由主席基於大家關注的議題，邀集大家彙整是否形成共識的可能性，來做為市府後續處理大巨蛋包括非運動賽事舉辦的處理方向參考。

至於民進黨說這是幫蔣市府背書的說法，戴錫欽說，市府跟議會各有分工，市政府就行政職權不管是使照的註記如何解套以及安全的把關，市政府有市政府該做的事情，議會做為民意機關，承擔所有市民的請託，本來就應該針對市政重大議題表達議會的立場跟看法。

戴錫欽強調，今天只是邀集大家表達對大巨蛋後續處理，比如該不該辦演唱會？在符合什麼樣的條件下可以辦演唱會？絕對不是所謂突襲或偷偷摸摸辦政黨協商，更不是為所謂的安全或該有的驗證做背書，因為這些都有第三公正單位做把關，也不是議會的職權。

至於市府應該拿出什麼配套？戴錫欽說，在經歷過總質詢所有議員的詢答內容後，已經大概知道大家關注的議題，中間的共識跟分歧點在哪裡，如果能順利形成共識，成為大家朝野協商的結論，那就送交下禮拜三的大會通過，也送交市政府參考；如果大家有不同意見，認為文字不妥，那也尊重大家意見，或許就由個別黨團或議員提出提案。

▲台北市議長戴錫欽。（圖／記者陳家祥攝）