一殯走過60年今開拆　林珍羽：腹地大、盼能有更多元用途

▲鄭春華里長、民眾黨市議員林珍羽於台北市立第一殯儀館拆除工程瓦片簽名。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市立第一殯儀館12日舉行拆除工程祈福法會，服務60年的第一殯儀館任務圓滿完成。針對該地段未來的發展用途，議員林珍羽說，市民會希望是更多元的用途，採取複合式使用、各年齡層都能照顧到，會比較符合周邊居民跟市民的期待。

林珍羽說，一殯拆除已經講了2、30年，對於周邊居民以及台北市民來說，其實是大家期待已久的事情，畢竟一殯60年來承載了很多歷史人物的故事，落幕之後有非常多業務需要再濃縮的地方，台北市政府有責任要做好。

針對一殯移轉到二殯後的服務量能，林珍羽表示，目前全部都整併到二殯的情況下，數字上是夠，但聯外道路以及交通困擾，市民還是有非常大的疑慮，包含停車場是否足夠、動線安排有沒有符合，北市府還要更用心努力。

至於市民對一殯拆除後用地的期待？林珍羽說，市民會希望是更多元的用途，周邊附近有行天宮、有榮星公園，所以他們會希望這塊地採取複合式使用方法，同時間各年齡層都能照顧到，會比較符合周邊居民跟市民的期待。

而地方上是否有希望蓋社宅的聲音？林珍羽說，社宅部分討論是蠻兩極，有些人會有民俗禁忌，有些人覺得居住正義也很重要，後續還是需要跟各方市民朋友、地方人士再多溝通，會比較完善一些。

林珍羽強調，各方意見議員們都有在議會提出意見給市府，相信市府也會採納地方民眾、業者、居民等等，且還要盤點北市府現在目前在公共服務上還缺少哪個環節，這都要通盤檢討跟評估。

林珍羽說，拆除之後綠美化完成，還是需要曝曬一段時間，讓這些民俗上的疑慮可以化解一些，再下去討論會更完善一些。

至於里長希望蓋公司混合商辦？林珍羽強調，這都是討論的過程，不管里長也好或是地方學校，包含到居民，各方意見都有。一殯周邊跟公有地部分，腹地是相當大的，是不是有可能多元使用、不見得要完整一棟，也許可以規劃更完善一些，這都可以進行公聽會或意見反饋的濃縮歸納，給北市民更好的還地於民。

里長鄭春華說，一殯在中山區行政里這地方已經60年了，所以要還給行政里中山區一個公道，這個地方有跟市長建議，是說做商辦大樓，把這邊的地點活絡起來，讓所有附近的居民都非常接受這種結果。

至於社宅或是醫療園區可以接受？鄭春華說，居民都非常接受一殯要拆除，已經夢想了60年，所以說寧可回饋金不要，但就是要把一殯拆除掉，把附近熱絡起來。他說，做商辦大樓讓社區也有面子，「不然的話人家問你住哪裡，不敢講，說我家住殯儀館，一定說我家住行天宮，所以說已經忍耐了60年，也要還給里民公道」。