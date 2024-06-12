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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑熊學院賣第五縱隊識別課 　名嘴酸沈伯洋：假議題還要開課？

▲▼立委沈伯洋出席民進黨立院黨團記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提出控管與中共接觸的「高風險群」，引發質疑是否「監控人民」，沈則澄清，「第五縱隊」是假議題，重點在於防範資訊洩漏的風險及被威脅的可能性。對此，媒體人謝寒冰昨（11日）表示，沈伯洋才是真正的第五縱隊，專門在台灣人中找敵人，協助中共分裂族群。他質疑，沈說第五縱隊是「假議題」，那黑熊學院幹嘛為假議題開課？

謝寒冰在《新聞大白話》表示，沈伯洋是立法委員，卻公然利用職權販售課程，黑熊學院開「第五縱隊識別」的這堂課收費900元，就看大家覺得值不值得，還問沈都改口第五縱隊是「假議題」了，那黑熊學院幹嘛為假議題開課？

謝寒冰批評，課程傳單寫著「我們之中出了個叛徒」，這就是在台灣人中到處找敵人，把每個人都分類標籤，風險判斷準則完全根據沈伯洋個人，跟過去警總有什麼兩樣，只要認為這個人有嫌疑就有嫌疑。

謝寒冰說，沈伯洋確實沒有講「監管」，因為他說的是「控管」，但差別在哪，可能要去黑熊學院上課才知道，實際上就是貼標籤。沈說要保護陸配，但又告訴大家這些人隨時可能被中共操控，不就帶著有色眼鏡看別人嗎？到底憑什麼毫無來由亂講話。

謝寒冰指出，結果遭遇到各方反彈後，沈伯洋又開始不斷改口，高風險群只要登記就好，但護照不就已經有紀錄了？登記根本就只是用來貼標籤攻擊而已。沈說立法委員是高風險群，但自己本身也是立法委員，不就是也要被管控的人嗎？

隨後，謝寒冰在臉書補充，沈伯洋說絕對不會對高風險族群做監控，監控太可怕，又說其實不太喜歡用「第五縱隊」這個詞，因為代表「預設他們是間諜」的意思。但沈真的不喜歡用「第五縱隊」？黑熊學院都直接開課了，專門在台灣人中找敵人，協助中共分裂族群、弱化台灣抵抗能力的，沈伯洋才是真正的第五縱隊！

▼黑熊學院第五縱隊識別課程。（圖／翻攝黑熊學院官網）

▲▼黑熊學院第五縱隊識別課程。（圖／翻攝黑熊學院官網）

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