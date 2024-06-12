大家去自首吧！　李艷秋諷：沒投賴清德都成沈伯洋口中高風險群

▲民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川、立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

從民進黨政策會執行長王義川自爆「手機定位分析人群」，再到民進黨立委沈伯洋談論「控管高風險族群」，外界質疑 民進黨是否有監控民眾之嫌。對此，媒體人李艷秋昨（11日）表示，這兩人都是賴清德拔擢的心腹，執行的都是賴的意旨。說穿了，只要支持藍白、大選沒投賴清德、批評過民進黨，就是「高風險群」，就可能和對岸勾搭，出賣台灣，大家一起去自首吧。

李艷秋於臉書表示，先是王義川說，民進黨用手機資訊分析青鳥行動的年齡、地區等結構，比對選前之夜及民眾黨小草集結的人流資料，發現不是同一批人。群情譁然下，王改口沒有監控，是用膝蓋想的。這麼厲害的膝蓋，不知哪家生產的，一般人能不能也去換一個？

李艷秋再說，本以為王義川胡扯，聽聽就好，沒想到更大尾的出來了。沈伯洋說台灣有一批「高風險人群」，為數約幾十萬，他們有在中國做生意，有妻子家庭在大陸形同人質，還有立委、教授、村里長容易成為中共吸收及獲取資料的對象，應予以列管。

李艷秋指出，群情譁然下，沈伯洋也改口說不會監控人民，只是高風險群跟對岸接觸要申報。沈還正式在立院提案，民進黨黨團也為沈背書，所以沈不是用膝蓋，而是用腦袋想的。

李艷秋認為，不再能把他們所說當胡扯，因為王義川是民進黨中央政策會執行長，沈伯洋是民進黨不分區男性第一名，都是賴清德用力拔擢的心腹，不論用膝蓋、腦袋、嘴巴，執行的都是賴清德的意旨。

「他們接連釋出國家機器監控人民的訊息，用扯鈴教練洩漏蔡英文專機飛航資料，來證明國安發生危機以及監控人民的必要」，李艷秋說，果真如此的話，任何人都有可能是高風險群，即便不是立委、村里長、教授、台商，每個人都是必須被監管的高風險群。

最後，李艷秋大酸，其實說穿了，只要支持藍白、批評過民進黨、大選沒投賴清德，就是「高風險群」，就可能和對岸勾搭，出賣台灣。還記得周處除三害電影最搞笑的一幕，就是警局辦理的自首大會，建議賴總統比照，讓慚愧的高風險族群有自新的機會，她相信台灣有一半以上的人都會去自首。