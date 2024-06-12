綠委「第五縱隊」論引議論　國安局曝數據：在台共諜活動確實更猖獗

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，並稱要針對立法委員、村里長等高風險人員建立「透明化機制」，赴中前先申報，引起藍白陣營批評。對此，國安局長蔡明彥今（12日）備詢時指出，比起往年偵辦情形，中共在台共諜活動確實越來越猖獗。他也暴露數據，這幾年因為疫情及兩岸交流放緩，對岸人士來台行方不明、逾期停留的最新數字大概1388人。

蔡明彥今赴外交及國防委員會報告並備質詢，藍委黃仁質詢時指出，第五縱隊是指潛伏在內部進行破壞、意圖顛覆國家之團體，目前有多少人？蔡明彥回應，第五縱隊是比較籠統概念，國安單位查察還是要有法律基礎，去年到現在偵辦81件共諜案，起訴39件，比起往年偵辦情形，案件確實越來越多，中共在台共諜活動越來越猖獗。

黃仁詢問，有綠委說高風險族群高達10萬人，政府應該進行管控，包含立委、學者、宮廟、幫派等，這些屬於潛在第五縱隊嗎？

蔡明彥表示，第五縱隊是學術或政策討論使用用語，而非法律概念，但國安局處理共諜案必須按照法律要件，各界包含立法委員關切相關共諜及滲透活動等都非常感謝，可以喚醒國人國安知覺。

對於媒體提到10年前第五縱隊相關數字，蔡明彥則說明，當時的討論比較像是對岸人士到台灣來，有逾期居留或停留卻行蹤不明有數千人，這幾年因為疫情及兩岸交流放緩，對岸人士來台行方不明、逾期停留的最新數字大概1388人，這是統計到4月底的數字。