她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／競選總部提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提出控管與中共接觸的「高風險群」，外界質疑是否涉嫌「監控人民」。沈則澄清，議題重點在於資訊洩漏風險及被威脅的可能性。對此，國民黨立委王鴻薇昨（11日）表示，沈伯洋改口「中共第五縱隊是假議題」，是歷史級別的髮夾彎，一週內立場丕變，黑熊學院主打的課程，就是「辨識第五縱隊」，難道要告訴大家，去黑熊學院上課，上的內容根本就是假課程？



王鴻薇於臉書表示，一週前，立委沈伯洋接受自由時報訪問，大談「中共第五縱隊危險性」，主張中共可能指揮第五縱隊，破壞或癱瘓台灣關鍵基礎設施，甚至還要政府成立作戰中心，連海底電纜都要納入管轄，當時說的繪聲繪影，沒想到短短一週後，輪到沈伯洋總質詢時，沈竞說「第五縱隊屬於假議題」，創造了民進黨內史無前例最速髮夾彎，許多人都被甩下車。

王鴻薇條列出時序，回顧沈伯洋言論，可以看出沈如何自我打臉。6月4日他說中共第五縱隊高風險要管控。6月10日又說監管不是監控是要保護他們。6月11日再度改口第五縱隊是假議題。

王鴻薇說，黑熊學院院長沈伯洋，帶頭搞出全線崩盤的消息，馬上引起熱議，更讓許多友軍進退兩難，尤其還被爆出，黑熊學院主打的其中一門課程，就是「辨識中共第五縱隊」。難道沈伯洋要告訴大家，去黑熊學院上課，上的內容根本就是假課程？還要學辨識什麼？

王鴻薇批評，說穿了沈伯洋一開始，就是打算以「中共第五縱隊」一詞來幫政府監控人民背書，當時更聲稱高風險有幾十萬人，試圖操作社會恐懼達成目的，但台灣人不是笨蛋，一眼就看穿把戲，沈伯洋受輿論壓力反噬，才會說出這些反反覆覆的言論，一週說法反覆還天馬行空。原來沈大立委並非認知作戰專家，而是認知失調了?

▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）