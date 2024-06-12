陳玉珍怒槓沈伯洋無法治觀念　「竟試圖透過聯審會監控民代」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，引發爭議。昨日接受訪問時則改口說，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，而是要針對立法委員、村里長等高風險人員建立「透明化機制」，赴中前先申報。沈伯洋今（12日）於程序委員會登記發言時表示，修法規定「揭露」，讓陽光灑進來，這離「監控」有非常大的距離。隨後發言的藍委陳玉珍則嗆，聯審會由國安局、陸委會、移民署組成，審查就是至少要一周，立委監督這些機關，「卻還要他們審查我們能不能去中國！」

沈伯洋說，聯審會審查的重點是透明化，要知道委員見什麼人、在哪裡，不然被抓走怎麼辦？立委去中國算不算監控，縣市首長去時也都要上網登記，民主最重要就是公開透明，讓陽光照進來！但因為一般人非公務員，說實在要讓陽光灑進去就太多了。

沈伯洋強調，該案就是關於立法委員或者涉及國家機密的人員去中國，不是說不能去，但他必須要先經過許可，如果有接觸到中國黨政軍的人員，要做報備，就這麼簡單的一個法案，在兩個禮拜前他們在程序委員會把它擋下來，結果這個禮拜他們要擋的時候人數不夠，因為他們人沒到齊。

隨後登記發言的陳玉珍則說，關於剛剛沈伯洋說的聯審會，自己昨天才收到陳情，要去中國都要卡很久，聯審會由國安局、陸委會、移民署組成，而審查就是至少要一周！而且立委監督這些機關，卻還要他們審查我們能不能去中國，「他們已經凌駕民意，法律是不可以侵害人權的」，竟試圖監控民代，會提出這種法案很沒法律概念，民進黨別想監控人民，又想監控人民選出來的民代好嗎？真的很沒法治概念！